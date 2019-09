Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές για τη Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση 2020»

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκινούν οι εγγραφές για το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση 2019-2020» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece που προσφέρεται δωρεάν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. To project επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ/JA Greece απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γ’ Γυμνασίου, Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου, (15-18 ετών) που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, Πειραματικά, Ξενόγλωσσα, Μουσικά, ΕΠΑΛ, Εσπερινά, Σχολεία Ειδικής Αγωγής κ.α. Σχετική εγκύκλιος θα σταλεί στα σχολεία της επικράτειας από το Υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα έχει τεθεί, από το 2018, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τιμά κάθε χρόνο τα παιδιά, απονέμοντας το πρώτο βραβείο στον Πανελλαδικό Τελικό Διαγωνισμό στην «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Student «Company of The Year Competition» του Junior Achievement Europe. Η Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» είναι το πιο ευχάριστο και χρήσιμο σχολικό project που εμπνέει τους εφήβους να δημιουργούν έξυπνες «επιχειρήσεις» και να αγαπούν το σχολείο καθώς η αντιλαμβάνονται πρακτικά τη χρησιμότητα των μαθημάτων. Πρόκειται για μια μοντέρνα μέθοδο εκπαίδευσης που δίνει χαρά, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στα παιδιά, ενώ τα βοηθά σημαντικά στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους σε μεγάλες Εμπορικές Εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαγωνίζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, εξετάζονται και παίρνουν «πτυχίο» επιχειρηματικότητας, κερδίζουν βραβεία, χρηματικά έπαθλα και υποτροφίες. Κατά την περυσινή σχολική χρονιά συμμετείχαν 160 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Πως γίνεται η εγγραφή στην «Εικονική Επιχείρηση»

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το ενδιαφερόμενο σχολείο ορίζει τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και εκείνος/η υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.senja.gr. Στη συνέχεια αποστέλλεται από το JA Greece το εκπαιδευτικό υλικό που είναι ειδικά διαμορφωμένο για να κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών και χρησιμοποιείται σε 120 χώρες, όπου λειτουργούν παραρτήματα του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement Worldwide. To JA Worldwide γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του στη Βοστώνη των Η.Π.Α. (1919-2019) και όλες οι εκδηλώσεις παγκοσμίως είναι πανηγυρικές.

Το project της «Εικονικής Επιχείρησης» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, με τη ρευστοποίηση της «εταιρείας» και τη διάθεση των κερδών σε φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς. Το έργο του εκπαιδευτικού συνδράμει και ένας εθελοντής-στέλεχος επιχείρησης που με τη δική του εμπειρία εξηγεί στα παιδιά τα πιο σωστά βήματα για να δημιουργήσουν τη δική τους καινοτόμα επιχείρηση. Από την ίδρυση του ΣΕΝ/JA Greece το 2005 έως το 2019 έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα πάνω από 3.000 εξαιρετικές μαθητικές «επιχειρήσεις» με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από πρωτότυπα είδη διακόσμησης και διατροφής έως έξυπνες συσκευές, καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα.

Δύο Ευρωπαϊκά βραβεία κατέκτησε η μαθητική «επιχείρηση» SAVEAT

Το πρώτο βραβείο για τη σχολική χρονιά 2018-2019 κατέκτησε η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Saveat» από Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού, μια καινοτόμα online πλατφόρμα που καταπολεμά τη σπατάλη τροφίμων. Η «Saveat» σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στον διαγωνισμό του Junior Achievement Europe που πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Ιουλίου 2019, στην πόλη Λιλ της Γαλλίας. Η ελληνική ομάδα κατέκτησε το βραβείο «Excellence in IT» από την πολυεθνική εταιρεία Τηλεπικοινωνιών AT&T και διακρίθηκε στις 9 Καλύτερες Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις από τις 40 που συμμετείχαν στον 30ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Επιχειρηματικότητας. Eπιπλέον, ο Αντιπρόεδρος της «επιχείρησης», μαθητής της Γ’ Λυκείου, Στέλιος Μπουλιτσάκης κέρδισε βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας! Η χαρά των παιδιών ήταν απερίγραπτη καθώς ξεπέρασαν στη βαθμολογία χώρες με μεγάλη παράδοση στην επιχειρηματικότητα, ενώ οι κριτές τόνισαν ότι η «επιχείρηση» των παιδιών αξιοποίησε με υποδειγματικό τρόπο την τεχνολογία και είναι «ready for business».

Οι έφηβοι «επιχειρηματίες» αλλάζουν τις ζωές τους και την Ελλάδα

Οι επιτυχίες των παιδιών επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός λαός έχει επιχειρηματικό ταλέντο και η μαθητική επιχειρηματικότητα είναι σημαντικό πεδίο προς ανάπτυξη στη χώρα μας. Πάντως, ανεξάρτητα από το εάν πετύχουν κάποια διάκριση, η συμμετοχή και μόνο στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» ωφελεί πάρα πολύ τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η ηλικία της εφηβείας είναι καθοριστικής σημασίας καθώς τότε τα παιδιά αρχίζουν να προβληματίζονται για το επαγγελματικό τους μέλλον. Η ενασχόλησή τους με την επιχειρηματικότητα και με τους τομείς που θα επιλέξουν μέσα στην εταιρεία (οικονομικά, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις) τα βοηθά όσο τίποτα άλλο:

Να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και «εργασιακή» εμπειρία,

Να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους,

Να επιλέξουν το επάγγελμα που τους ταιριάζει,

Να καταλάβουν πως δημιουργούνται και πως αξιοποιούνται τα χρήματα,

Να μάθουν να συνεργάζονται με «συναδέλφους»,

Να κατακτήσουν απαραίτητες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες (οργάνωση, τήρηση προθεσμιών, καλή συμπεριφορά κ.ά.).

Το project της «Εικονικής Επιχείρησης», ενθουσιάζει τις μαθήτριες και τους μαθητές, σε βαθμό που όπως λένε τα ίδια τα παιδιά «αλλάζει η ζωή τους». Το γεγονός ότι κερδίζουν χρήματα λανσάροντας στην «αγορά» προϊόντα και υπηρεσίες που εμπνεύσθηκαν και δημιούργησαν μόνα τους, δίνει στα παιδιά τεράστια χαρά και ενέργεια με αποτέλεσμα να γίνονται και καλύτεροι, πιο ώριμοι μαθητές. Τα έσοδα από τις μαθητικές «επιχειρήσεις» διατίθενται σε φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς.

Η Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» λειτουργεί καταλυτικά υπέρ της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ενώ δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες που αντιλαμβάνονται την αξία των ηθικών και πρακτικών κανόνων της αγοράς και της ζωής. Σύμφωνα με παγκόσμια στατιστικά στοιχεία, τα «στελέχη» των μαθητικών «επιχειρήσεων» έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να γίνουν αληθινοί επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας, σε σχέση με παιδιά που δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενώ το 60% των αποφοίτων φθάνει σε διευθυντικές θέσεις.

«Πτυχίο» επιχειρηματικότητας από τα μαθητικά χρόνια

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των παιδιών επισημοποιούνται από το ΣΕΝ/JA Greece με πιστοποιητικά συμμετοχής αλλά και με την απόκτηση «πτυχίου» επιχειρηματικότητας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν, μέσω της παγκόσμιας διαδικτυακής εξέτασης του Junior Achievement, να αποκτήσουν το Εntrepreneurial Skills Pass (ESP) - Πιστοποιητικό Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων που αναγνωρίζεται στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο «παράσημο» στο βιογραφικό ενός νέου.

Το παγκόσμιο αυτό project δε θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, εάν δεν στήριζε το μη-κερδοσκοπικό ΣΕΝ/JA Greece ο ιδιωτικός τομέας. Μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές όπως η MetLife και η Citi αλλά και σημαντικοί εθνικοί φορείς, όπως η Εθνική Τράπεζα, αλλά και άλλες 60 επιχειρήσεις, είναι δίπλα στο ΣΕΝ/JA Greece με χορηγίες στο έργο του αλλά και με προσφορά έμπειρων στελεχών τους, ως εθελοντές στις σχολικές τάξεις.

Για ερωτήσεις/απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Προγράμματος Μαθητική «Εικονική Επιχείρηση», Ελένη Χελιώτη, στο 213-0788600. Η προθεσμία για τις εγγραφές λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019. Για να μαθαίνετε άμεσα όλα τα νέα του ΣΕΝ/JA Greece, ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/SENJAGREECE