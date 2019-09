Βελγικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβη σήμερα στη δυτική Γαλλία προκαλώντας υλικές φθορές σε σπίτι που βρισκόταν στο σημείο, ενώ μετά την πρόσκρουση σημειώθηκε έκρηξη.

Σύμφωνα δε με τις γαλλικές αρχές, ένας από τους πιλότους του F-16 παρέμεινε δύο ώρες «κρεμασμένος» από καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, καθώς το αλεξίπτωτό του πιάστηκε στο καλώδιο.

BREAKING NEWS: Pilot trapped on a high-voltage line after Belgian F-16 crashes in France https://t.co/bM1ji8EYN5