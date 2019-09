Thomas Cook: Η ανατομία μιας χρεοκοπίας

Ο ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook, που ιδρύθηκε το 1841, ανακοίνωσε την πτώχευσή του τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, ελλείψει συμφωνίας αναχρηματοδότησης, έπειτα από 178 χρόνια πλανητικής ακτινοβολίας.

Ο πρωτοπόρος του ταξιδιού

Η βρετανική εταιρεία οργάνωσε το 1841 το πρώτο οργανωμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα aller-retour με τρένο από το Λέστερ στο Λουμπόροου της κεντρικής Αγγλίας για 500 άτομα με προσυμφωνημένη ενιαία ταρίφα. Το 1972, ο Τόμας Κουκ οργανώνει και συμμετέχει και ο ίδιος στο πρώτο ταξίδι για τον γύρο του κόσμου σε γκρουπ, όχι σε 80, αλλά σε 222 ημέρες.

Παγκόσμιο δίκτυο

Ο όμιλος, πρακτορείο ταξιδίων και αεροπορική εταιρεία ταυτόχρονα, είχε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών και 20 εκατομμύρια πελάτες που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο: Μαλδίβες, Ταϊλάνδη, Κίνα, αλλά και στην νότια Ευρώπη και την Μεσόγειο. Η Μαγιόρκα και η Αντάλια ήταν κομβικοί προορισμοί.

Ο όμιλος έχει στην κατοχή του 200 ξενοδοχεία που φέρουν το όνομά του, που απευθύνονται το κάθε ένα σε ειδικό κοινό (οικογένειες, χαμηλές τιμές, trendy νεολαία, πολυτελή). Περιλαμβάνει την εταιρεία Jet Tours, την Neckerman στην ηπειρωτική Ευρώπη, μαζί με εκατό αεροσκάφη στο όνομά της ή υπό το εμπορικό σήμα Condor.

Μετοχές και οικονομικά αποτελέσματα σε πτώση

Οι οικονομικές δυσχέρειες του ομίλου διαρκούν εδώ και χρόνια, αλλά επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες: την άνοιξη, ο επικεφαλής του ομίλου ανακοίνωσε ζημίες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών για το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας του άγριου ανταγωνισμού, αλλά και των συνεπειών του Brexit, που ωθεί μεγάλο αριθμό εν δυνάμει ταξιδιωτών να αναβάλλουν τα σχέδιά τους για διακοπές περιμένοντας να δουν προς τα πού θα φυσήξει ο άνεμος.

Η αδυναμία της στερλίνας, άλλη συνέπεια της μακρόσυρτης διαδικασίας του Brexit, επιδεινώνει επίσης την αγοραστική δύναμη των τουριστών στις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Τα προβλήματα των τελευταίων μηνών οδήγησαν στην κατάρρευση της μετοχής του ομίλου στο χρηματιστήριο. Η μετοχή του Thomas Cook δεν αξίζει πλέον παρά λίγες πένες.

Επιτάχυνση της κρίσης

Βασικός μέτοχος του Thomas Cook, με 17% του κεφαλαίου, ο κινεζικός όμιλος Fosun, ιδιοκτήτης του Club Med, είχε προγραμματίσει την εξαγορά του τομέα των οργανωμένων ταξιδιών του βρετανικού ομίλου στο πλαίσιο πακέτου αναχρηματοδότησης ύψους 900 εκατομμυρίων λιρών, από το οποίο είχε καταβάλει το ήμισυ.

Ομως, τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι πιστωτές απαίτησαν επιπλέον 200 εκατομμύρια λίρες για να δεχθούν να αναχρηματοδοτήσουν τον Thomas Cook, με το επιχείρημα ότι, διαφορετικά, η εταιρεία δεν θα ήταν βιώσιμη. Από την Παρασκευή, οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την άλλη για την εξεύρεση πόρων ή για την διατύπωση αιτημάτων μείωσης των απαιτήσεων για επιπλέον πόρους.

Ομως, ματαίως. Υπό άμεση απειλή βρίσκονται 22.000 θέσεις εργασίας, οι 9.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία οικονομία που υφίσταται ήδη τις συνέπειες του Brexit.

Τι θα συμβεί τώρα;

Ο όμιλος Thomas Cook κατέρρευσε σήμερα εγκλωβίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιουργώντας την ανάγκη για την οργάνωση της μεγαλύτερης επιχείρησης επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης στην βρετανική ιστορία.

Ποιοι πλήττονται;

Ο όμιλος διαχειρίζεται ξενοδοχεία, θέρετρα και αεροπορικές εταιρείες με 19 εκατομμύρια πελάτες ετησίως σε 16 χώρες, με κύκλο εργασιών 9,6 δισεκατομμύρια στερλίνες. Αυτήν την στιγμή, 600.000 τουρίστες βρίσκονται στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων 150.000 Βρετανών πολιτών ή πελατών με σημείο εκκίνησης των διακοπών τους το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Thomas Cook απασχολεί 21.000 εργαζομένους και είναι η παλαιότερη εταιρεία ταξιδίων στον κόσμο, με έτος ίδρυσης το 1841. Ο όμιλος βαρύνεται με χρέη 1,7 δισεκατομμυρίου λιρών.

BREAKING: The last Thomas Cook passenger flight lands at Manchester Airport after the company collapsed following failed rescue talks.



Get the latest on the #ThomasCook collapse here: https://t.co/3Hgpl7YJkQ pic.twitter.com/65sibJ4CO7