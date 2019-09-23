Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Ο ΜΙΚΥ ΚΙ Ο ΓΚΟΥΦΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟ ΣΜΗΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΑ
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ΣΙΓΟΥΡΟ ΜΕΡΟΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΡΥΨΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΠΑΝΙΚΟ
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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΛΥΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΡΟ
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο ΚΥΡΟΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΓΛΥΚΑ
Η ΚΛΑΡΑΜΠΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΙΑΣ ΞΙΠΑΣΜΕΝΗΣ ΣΝΟΜΠ
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Η ΑΛΜΥΡΗ... ΤΟΥΡΤΑ
Ο ΡΟΜΠΑΞ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΝΤΑΚ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου (Νο. 276)