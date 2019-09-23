ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
    Ο ΜΙΚΥ ΚΙ Ο ΓΚΟΥΦΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟ ΣΜΗΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΑ
  • ΣΙΓΟΥΡΟ ΜΕΡΟΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΕΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΡΥΨΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΠΑΝΙΚΟ
  • ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΠΟΛΥΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
    Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΡΟ
  • ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
    Ο ΚΥΡΟΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
  • ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΓΛΥΚΑ
    Η ΚΛΑΡΑΜΠΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΕΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΙΑΣ ΞΙΠΑΣΜΕΝΗΣ ΣΝΟΜΠ
  • Η ΑΛΜΥΡΗ... ΤΟΥΡΤΑ
    Ο ΡΟΜΠΑΞ ΚΟΝΤΡΑΡΕΙ ΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΥΡΗ ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΝΤΑΚ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου (Νο. 276)

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