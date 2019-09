Μεγάλη φωτιά στον καταυλισμό της Μόριας - Τουλάχιστον ένας νεκρός (βίντεο - φωτογραφίες)

Επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες προσφύγων και μεταναστών από τη μια μεριά και αστυνομικών δυνάμεων από την άλλη βρίσκονται σε εξέλιξη από το απόγευμα στη Μόρια, μετά την εκδήλωση δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν στον προσφυγικό καταυλισμό, ύστερα από εξέγερση μερίδας φιλοξενούμενων στο hot spot.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα «Στο Νησί» δύο άνθρωποι που διέμεναν στον καταυλισμό έχασαν την ζωή τους - μια γυναίκα και ένα μωρό.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση την αστυνομία, ένα απανθρακωμένο πτώμα - μία γυναίκα - μεταφέρθηκε από ιδιώτη στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, ενώ μέσα στα καμένα κοντέινερ βρίσκεται πιθανότατα και δεύτερη σορός.

Ωστόσο, στο σημείο δεν μπορούν να προσεγγίσουν ακόμα οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Στο Νησί», οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν ανασύρει το άψυχο σώμα του μωρού από τα αποκαΐδια του κοντέινερ και θρηνούν περιφέροντάς το εντός του χώρου του ΚΥΤ.

Αυτή τη στιγμή ομάδα μεταναστών και προσφύγων επιχειρούν να καταλάβουν το κέντρο κράτησης που βρίσκεται εντός του καταυλισμού.

Ενισχυτικές αστυνομικές δυνάμεις - δυο διμοιρίες - έφτασαν ήδη με C130 στην Μυτιλήνη.Στο σημείο έχουν μεταβεί ακόμα ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριος Οικονόμου.

Σύμφωνα με το lesvospost.gr, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φιλοξενούνται στο hot spot εξεγέρθηκαν, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και έβαλαν φωτιές εντός και εκτός του καταυλισμού, ζητώντας να φύγουν από εκει.

Refugees camp of Moria, Lesvos island. 13.000 refugees are cluttered into an hot spot not designed for such a human emergency. It ends up once more into a riot and clashes b/n refugees and the police. EU polices need a different organization. Greece cannot be left alone. pic.twitter.com/RZdeSbhLxA