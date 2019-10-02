ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΑΝ ΤΟ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ
    ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ ΦΟΡΑΝΕ ΑΥΤΙΑ ΣΑΝ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
  • ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΜΠΑΞ
  • ΟΙ ΑΤΣΙΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΠΛΕ
    ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΝ ΤΖΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΚ, ΟΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ
  • ΝΑΥΑΓΟΙ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΝΑΥΑΓΕΙ Σ, ΕΝΑ ΕΡΗΜΟΝΗΣΙ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΙ Ο ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ ΦΕΘΡΥ
  • ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ
    Ο ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου (Νο. 277)

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