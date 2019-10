Επίθεση με μαχαίρι στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι - Νεκρός ο δράστης, δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στο αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Πηγή στο συνδικάτο της αστυνομίας και αστυνομική πηγή είπαν στο Reuters πως ο δράστης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι μέλος του προσωπικού του αρχηγείου της αστυνομίας.

Η περιοχή γύρω από το αρχηγείο της αστυνομίας, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, έχει αποκλεισθεί και ασθενοφόρα βρίσκονται επιτόπου.

