«Απειλές» Τραμπ κατά της Τουρκίας λίγες ώρες μετά το πράσινο φως για επέμβαση στη Συρία

Λίγες ώρες μετά το πράσινο φως που έδωσε στην Τουρκία για να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως αν η Τουρκία κάνει κάτι που η Ουάσινγκτον θεωρήσει ότι «κινείται εκτός ορίων, τότε οι ΗΠΑ θα «καταστρέψουν ολοσχερώς και θα εξαφανίσουν την οικονομία της Τουρκίας».

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που ο αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη απειελή: Μόλις τον Ιανουάριο του 2019 απειλούσε την Τουρκία με το ίδιο φόβητρο εάν η Αγκυρα επετίθετο στους Κούρδους, τους οποίους η σημερινή του απόφαση, θεωρείται ότι «προδίδει».

Εγραφε στα μέσα Ιανουαρίου ο Τραμπ στο twitter: « Ξεκινάμε την αποχώρηση από τη Συρία, και ενώ θα χτυπάμε το μικρό υπόλοιπο χαλιφάτο του ISIS σκληρά, και από πολλές κατευθύνσεις. Θα επιτεθούμε ξανά από την υπάρχουσα σε κοντινή απόσταση βάση εάν επανεμφανιστεί. Θα καταστρέψουμε οικονομικά την Τουρκία εάν χτυπήσουν τους Κούρδους».

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...