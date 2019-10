Η νύχτα και η τέχνη

Μια έκθεση που «άνοιξε» μόλις πριν από λίγες ημέρες στην Barbican Art Gallery, έχει τίτλο «Into the Night: Cabarets and Clubs in Modern Art» και μας μεταφέρει εικαστικά στον μυθικό κόσμο της νύχτας. Οι επιμελητές εξερευνούν τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό ρόλο που έπαιξαν τα καμπαρέ, τα καφέ και τα κλαμπ ανά τον κόσμο στη σύγχρονη ζωή και δημιουργία. Ξεκινώντας ιστορικά από το 1880 και φθάνοντας έως τη δεκαετία του 1960, η έκθεση εστιάζει σε τόπους και χώρους ανά τον πλανήτη, από τη Νέα Υόρκη ώς την Τεχεράνη, το Μέξικο Σίτι, το Βερολίνο και τη Βιέννη. Φέρνει μαζί 350 έργα που σπανίως παρουσιάζονται στο Λονδίνο και περιλαμβάνει ζωγραφική, σχέδια, εκτυπώσεις, φωτογραφίες, φιλμ και αρχειακό υλικό.

Διάρκεια έως 19/1/20.