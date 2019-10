Τερματισμό της τουρκικής επιχείρησης στη Συρία ζητά η ΕΕ

Τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία ζήτησε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προειδοποιώντας ότι καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν πρόκειται να δοθεί «για μια ζώνη ασφαλείας».

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Και εάν το σχέδιο της Τουρκίας είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, μην περιμένετε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βόρεια Συρία είχε ανακοινώσει λίγο μετά τις 4:00 το απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Oι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με τον Εθνικό Συριακό Στρατό εναντίον των PKK / YPG και των τρομοκρατικών οργανώσεων ISIS στη Βόρεια Συρία έχει ξεκινήσει. Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τον διάδρομο τρόμου που προσπαθεί να εδραιωθεί στα νότια σύνορά μας και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή», ανέφερε ο Ερντογάν σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο twitter.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.