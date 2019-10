Αμαχοι νεκροί από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς στη Συρία – Ρουκέτες πλήττουν τουρκικά εδάφη (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως άρχισε η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προωθούνταν σε στρατηγικά σημεία στα σύνορα ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, γνωστοποίησαν ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την περιοχή τους στο βορειoανατολικό τμήμα ενώ σύμφωνα με την συμμαχία των Κούρδων και Αράβων μαχητών, τουλάχιστον δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς εναντίον του χωριού Μισαράφα στα δυτικά περίχωρα του Ρας αλ Άιν.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο αριθμός των νεκρών από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε επτά και των τραυματιών σε 16.

«Καλούμε όλες τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού... να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποτρέψουν μια πιθανή, επικείμενη, ανθρωπιστική κρίση» τονίζουν οι SDF.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ρας αλ Άιν προς την επαρχία Χασάκα.

Σύμφωνα με τους SDF, τουρκικά μαχητικά αεριωθούμενα πλήττουν στρατιωτικές θέσεις και κατοικημένες περιοχές μέχρι και 50 χλμ μέσα σε συριακό έδαφος. Βομβαρδισμοί γίνονται στο Τελ Αμπιάντ, το Ρας αλ Άιν, το Καμισλί και το Άιν Ίσα.

Civilians all over the border of #Syria #Turkey in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo, Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. pic.twitter.com/yczxawXotz — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

«Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον κατοικημένων περιοχών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Tύπου των SDF Μουσταφά Μπαλί στο Twitter.

Σύμφωνα με πηγή από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, τουρκικά πυροβόλα Χόβιτσερ άρχισαν να πλήττουν βάσεις των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες) και αποθήκες με πυρομαχικά.

Αυτόπτης μάρτυρας στην Τελ Αμπιάντ περιέγραψε στο Reuters ότι εκρήξεις αντηχούν και καπνός υψώνεται στην περιοχή ενώ οι κάτοικοί της πόλης την εγκαταλείπουν μαζικά.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ρας αλ Άιν έκανε λόγο για πυρά πυροβολικού εναντίον της πόλης, με αποτέλεσμα δεκάδες άμαχοι να την εγκαταλείπουν με μηχανές και αυτοκίνητα ή πεζή, παίρνοντας μαζί τους τα προσωπικά αντικείμενά τους.





«Χτυπήστε τους με σιδερένια γροθιά»

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, η εντολή των υποστηριζόμενων από την Τουρκία συριακών δυνάμεων ανταρτών - ο Εθνικός Συριακός Στρατός - προς τους μαχητές τους είναι «Μη δείξετε έλεος στους Κούρδους πολιτοφύλακες (YPG) Χτυπήστε τους με σιδερένια γροθιά».

Δεκάδες χιλιάδες μαχητές από τη Συρία, που στηρίζουν την Άγκυρα, έχουν κινητοποιηθεί για να συμμετάσχουν στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση, έγινε νωρίτερα γνωστό από τον εκπρόσωπο Τύπου τους.

Οι μαχητές, που προέρχονται στην πλειονότητά τους από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας στη βορειοδυτική Συρία, συγκεντρώθηκαν σε έναν παλιό καταυλισμό προσφύγων στο Ακτσακαλέ.

Σύμφωνα με τον Αμπντελραχμάν Γκάζι Ντάντεχ, τον εκπρόσωπο Τύπου της οργάνωσης Άνουαρ αλ Χακ που ανήκει στον Εθνικό Στρατό, τουλάχιστον 18.000 μαχητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πρώτη φάση στην τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

Ολμοι κατά τουρκικής πόλης

Δύο βλήματα όλμου έπληξαν την τουρκική συνοριακή πόλη Τζεϊλανπινάρ, χωρίς να προκαλέσουν θύματα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV σήμερα, λίγο αφότου η Τουρκία και οι Σύροι σύμμαχοί τους εξαπέλυσαν μια επίθεση εναντίον των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Επιπλέον, έξι ρουκέτες που ερρίφθησαν από το Καμισλί της βορειοανατολικής Συρίας έπεσαν στο κέντρο της τουρκικής συνοριακής πόλης Νουσαϊμπίν, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.