Τα συριακά εδάφη που θέλει να πάρει ο Ερντογάν (χάρτης)

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα την έναρξης της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης «Πηγή Άνοιξης» στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Κούρδων, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προωθούνταν σε στρατηγικά σημεία στα σύνορα ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet, σε πρώτη φάση η Τουρκία στοχεύει να πάρει τον έλεγχο μιας περιοχή στα σύνορα μήκους 120 χλμ και βάθους περίπου 30 χλμ, που εκτείνεται από την Τελ Αμπιάντ έως τη Ρας αλ Άιν.

Σύμφωνα με τους SDF, τουρκικά μαχητικά αεριωθούμενα πλήττουν στρατιωτικές θέσεις και κατοικημένες περιοχές μέχρι και 50 χλμ μέσα σε συριακό έδαφος. Βομβαρδισμοί γίνονται στο Τελ Αμπιάντ, το Ρας αλ Άιν, το Καμισλί και το Άιν Ίσα ενώ ανέφεραν ότι οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Civilians all over the border of #Syria #Turkey in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo, Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. pic.twitter.com/yczxawXotz