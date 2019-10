Γερμανός νεοναζί ο δράστης των δολοφονικών επιθέσεων στο Χάλε - Τις μετέδιδε ζωντανά στο Facebook

Ο 27χρονος γερμανός νεοναζί Στέφαν Μπάλιετ είναι, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, ο δράστης των δολοφονικών επιθέσεων νωρίτερα σήμερα στο Χάλε (Σαξονία - 'Ανχαλτ), οι οποίες άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και την γερμανική κοινωνία σε σοκ.

Ο δράστης, ο οποίος ήταν ντυμένος στρατιωτικά και με πλήρη εξάρτυση, αρχικά πυροβόλησε εν ψυχρώ πισόπλατα μια περαστική γυναίκα κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης και αφού προηγουμένως είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην παρακείμενη Συναγωγή, όπου περίπου 50 πιστοί γιόρταζαν την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την σημαντικότερη εβραϊκή γιορτή του έτους.

«Η πόρτα άντεξε, ο Θεός μας προστάτευσε», δήλωσε εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας του Χάλε Μαξ Πριβορότσκι, ο οποίος βρισκόταν στην Συναγωγή την ώρα της επίθεσης και κάνει λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, βόμβες μολότοφ, ακόμη και χειροβομβίδες που χρησιμοποίησε ο δράστης για να παραβιάσει την εξωτερική πόρτα. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 5΄και καθόλη την διάρκειά της οι πιστοί την παρακολουθούσαν μέσω της κάμερας ασφαλείας του κτιρίου.

Στη συνέχεια, ο γερμανός ακροδεξιός επιτέθηκε, σε τουρκικό ταχυφαγείο, όπου σκότωσε και πάλι εν ψυχρώ έναν από τους πελάτες.

