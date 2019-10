Στον Αμπί Αχμέντ το Νόμπελ Ειρήνης 2019

Στον Αιθίοπα πρωθυπουργό Αμπί Αχμέντ απονεμήθηκε Νόμπελ Ειρήνης 2019, για τη συμβολή του στο τέλος της σύγκρουσης με την Ερυθραία. Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας τιμήθηκε σήμερα «για τις προσπάθειές του να επιτύχει ειρήνη και διεθνή συνεργασία κα ιδιαίτερα για την αποφασιστική πρωτοβουλία του να επιλύσει τη μεθοριακή σύγκρουση με τη γειτονική Ερυθραία», όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία, μακρόχρονοι εχθροί που ενεπλάκησαν σε συνοριακό πόλεμο το 1998-2000 αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

