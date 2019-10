Λάθος tweet του Πάπα στηρίζει ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου

Ενα λάθος tweet του Πάπα Φραγκίσκου δίνει... στήριξη στην ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου «Άγιοι» (Saints).

Οι άνθρωποι του Βατικανού, οι οποίοι διαχειρίζονται τον επίσημο λογαριασμό στο Twitter του Πάπα Φραγκίσκου, στα αγγλικά, έκαναν λάθος εχθές όταν έγραψαν tweet σχετικά με την χειροτονία πέντε νέων καρδιναλίων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Σήμερα, ευχαριστούμε τον Κύριο για τα νέους μας Αγίους ("Today we give thanks to the Lord for our new #Saints). Περπατούσαν με πίστη και τώρα επικαλούμαστε τη δική τους μεσολάβηση», ανέφερε το tweet.

Το χάσταγκ #Saints που χρησιμοποίησε το Βατικανό στον αγγλικό λογαριασμό του Πάπα, ωστόσο, χρησιμοποιείται από μια ομάδα αμερικάνικου ποδοσφαίρου, τους «Αγίους» της Νέας Ορλεάνης.

Οι «Αγιοι» έχουν 1,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Twitter και ο Πάπας Φραγκίσκος έχει περίπου 1,8 εκατομμύρια στον αγγλικό λογαριασμό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ