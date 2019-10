ΗΠΑ: Απεβίωσε ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ελάιζα Κάμινγκς

Πέθανε σήμερα τα ξημερώματα ο βουλευτής των Δημοκρατικών Ελάιζα Κάμινγκς, ο οποίος τον τελευταίο καιρό διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε το γραφείο του στο Twitter.

Ο 68χρονος Κάμινγκς πέθανε στο νοσοκομείο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης στις 02:45 τα ξημερώματα της Πέμπτης έπειτα από «επιπλοκές που αφορούσαν μακροχρόνια ασθένεια» από την οποία υπέφερε, επεσήμανε το γραφείο του.

Congressman Elijah E. Cummings died early Thursday at Johns Hopkins Hospital due to complications from longstanding health challenges. Cummings became the powerful chairman of a U.S. House committee that investigated President Donald Trump. https://t.co/zNe9kVmGxx

Ο βουλευτής, που ήταν επικεφαλής της επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο για μια «ιατρική επέμβαση» τον προηγούμενο μήνα. Τότε είχε δηλώσει τότε ότι αναμένει «να επιστρέψω στο γραφείο σε περίπου μία εβδομάδα».

Ο Κάμινγκς ήταν ένας δεινός ρήτορας που υπερασπιζόταν με πάθος τα δικαιώματα των πιο φτωχών κοινοτήτων στην περιφέρειά του, τη Βαλτιμόρη στη πολιτεία Μέριλαντ.

Ως επικεφαλής της επιτροπής Εποπτείας επέβλεψε πολλές έρευνες σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι έρευνες αυτές είχαν προκαλέσει την οργή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη Βαλτιμόρη τον Ιούλιο «ένα αηδιαστικό μέρος που έχει κατακλυστεί από αρουραίους» και «μια περιοχή πολύ επικίνδυνη και βρώμικη», όπου «κανένα ανθρώπινο ον δεν θα ήθελε να ζήσει εκεί».

A son of sharecroppers who rose to become one of the most powerful Democrats in Congress, Elijah Cummings fought tirelessly for his hometown of Baltimore https://t.co/DFNRvHQmof