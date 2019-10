Εφυγε από τη ζωή η θρυλική μπαλαρίνα Αλίσια Αλόνσο (βίντεο - φωτογραφίες)

Η Κουβανέζα Αλίσια Αλόνσο, χορεύτρια και χορογράφος, θρύλος του μπαλέτου παρά την σχεδόν ανύπαρκτη όρασή της, πέθανε την Πέμπτη πλήρης ημερών, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Μπαλέτο της Κούβας.

Η είδηση του του θανάτου της μόνης λατινοαμερικάνας "prima ballerina assoluta" - ένας συμβολικός τίτλος που δίνεται στις πλέον εξαίρετες μπαλαρίνες της γενιάς τους - στην Ιστορία, έκανε τον γύρο του κόσμου.

Η Αλίσια Αλόνσο έχασε σχεδόν την όρασή της στην ηλικία των 20 ετών μετά τη διπλή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Η χορεύτρια διέκρινε μόνο τις σκιές και χόρεψε σχεδόν όλη τη ζωή της βρίσκοντας τον προσανατολισμό της χάρη στα φωτεινά σημάδια που διέθετε η σκηνή.

In 1942 Ms. Alonso suffered a detached retina that required three operations to correct and a convalescence that lasted more than a year. Largely bedridden, her eyes bandaged, she was forbidden to laugh, cry or even move her head. https://t.co/WCI1lodRpt