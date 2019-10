Την τελευταία του συναυλία έδωσε ο φημισμένος μαέστρος Ζούμπιν Μέτα

Ο παγκοσμίου φήμης μαέστρος Ζούμπιν Μέτα έδωσε σήμερα την τελευταία του συναυλία στο Τελ Αβίβ ως μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ισραήλ αφού αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί, στα 83 του, μετά από 50 χρόνια καριέρας σε αυτό το μουσικό σύνολο.

Ο Ινδός μαέστρος, που πέρσι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκινικό όγκο, στηριζόταν σε ένα μπαστούνι για να περπατήσει μέχρι το πόντιουμ. Διηύθυνε την ορχήστρα καθιστός σε μια εξέδρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα, με το κοινό να τον αποθεώνει στο τέλος.

@Israel_Phil said a sad farewell on Friday to #ZubinMehta after 50 years of great service to #music and #Israel. https://t.co/giHCW4pWSv