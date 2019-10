Στις φλόγες το μνημείο της UNESCO Καβαλερίτσα Ρεάλε στο Τορίνο (βίντεο)

Στις φλόγες έχει τυλιχθεί από νωρίς σήμερα το πρωΐ το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της Καβαλερίτσα Ρεάλε, στο κέντρο του Τορίνου, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

#News Ultim'ora In fiamme Cavallerizza Reale a Torino https://t.co/W1m5zMhYt2 to keep updated :) !