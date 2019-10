Κερδίζει το «στοίχημα» στην Κολούμπια η Intralot

Intralot

Εκκινεί εκ νέου η ανάπτυξη των υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχηματισμού από την Ιntralot στην περιοχή της Κολούμπια των ΗΠΑ. Aμερικανός δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου της περιοχής, την περασμένη Παρασκευή ανέτρεψε προγενέστερη δικαστική απόφαση, η οποία απαγόρευε προσωρινά τόσο στις πολιτειακές αρχές όσο και στην Intralot την ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον δικαστή Τζον Κάμπελ, οι πολιτειακές αρχές της Κολούμπια είχαν το δικαίωμα να αναθέσουν χωρίς διαγωνισμό το σχετικό συμβόλαιο στη θυγατρική εταιρεία της ελληνικής Intralot. «Μπορούμε να ξοδέψουμε όλη την ημέρα μας αν το (πολιτειακό) συμβούλιο μπορούσε να το κάνει», σχολίασε ο δικαστής Τζον Κάμπελ κατά την ακρόαση της υπόθεσης, σύμφωνα με τη Washington Post. «Ωστόσο», πρόσθεσε ο κ. Κάμπελ, «αδιαμφισβήτητα ήταν μέσα στη δικαιοδοσία της Αρχής να το πράξει».

Η απευθείας ανάθεση του συμβολαίου στην Intralot ήταν η βασική κριτική που είχε ασκηθεί στις Αρχές της περιοχής να αναθέσει το σχετικό συμβόλαιο στη θυγατρική της Intrtalot. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ ακολουθούν παρεμφερείς στρατηγικές αναθέτοντας το σχετικό συμβόλαιο στη διαχειρίστρια εταιρεία της λοταρίας της πολιτείας. Αυτό συμβαίνει και με την Intralot στην περιοχή της Κολούμπια, όπου διαχειρίζεται την τοπική λοταρία.

Η πολιτειακή αρχή της Κολούμπια υποδέχθηκε με ανακούφιση τη σχετική απόφαση. «Είμαστε ευχαριστημένοι με την απόφαση του δικαστή και είμαστε πλήρως εστιασμένοι στην επανέναρξη των εργασιών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του συστήματος αθλητικού στοιχηματισμού στα όρια της περιοχής (της Κολούμπια)», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου οικονομικών της πολιτείας (Office of the Chief Financial Officer, OFCO).

Στην ίδια ανακοίνωση, διευκρινιζόταν ότι η δικαστική διαμάχη δεν σταμάτησε τις πληρωμές του έργου προς την Intralot, δεδομένου ότι η τελευταία θα αμείβεται ως ποσοστό επί των εσόδων. Με δεδομένο δε ότι η διενέργεια του παιγνίου δεν έχει ξεκινήσει, δεν τίθεται θέμα αμοιβής της εταιρείας από τις Αρχές της περιοχής της Κολούμπια.

Η αγορά αντέδρασε θετικά στη σχετική είδηση. Η τιμή της μετοχής χθες για την Intralot έκλεισε στο 0,419 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,41%. To έργο που ανέλαβε η εταιρεία στην Κολούμπια των ΗΠΑ εκτιμάται πως θα της αποφέρει περί τα 110 εκατ. δολ. (περίπου 100 εκατ. ευρώ), αλλά καθώς το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται στα πρώτα που γίνονται στη μεγάλη αυτή αγορά, εκτιμάται ότι θα δώσει προβάδισμα στην ελληνική εταιρεία.