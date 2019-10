Η πολιτιστική ατζέντα της Τετάρτης

Η τραγουδίστρια Λίζα Γκέραρντ συναντά τη χορωδία «The Mystery Of the Bulgarian Voices» στο κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου.

- Εμπνευσμένοι από τη μουσική του Charlie Haden, οι B.Y.S. TRIO –Χρυσόστομος Μπουκάλης (κοντραμπάσο), Κώστας Γιαξόγλου (πιάνο) και Νίκος Σιδηροκαστρίτης (τύμπανα)– έρχονται στη σκηνή του Half Note. Στις 9.30 μ.μ. Τριβωνιανού 17, Μετς.

- Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με αφορμή τη νέα ταινία που ετοιμάζει για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 8.30 μ.μ. Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24.

- Η Καναδή συγγραφέας Mπεατρίζ Χάουσνερ δίνει διάλεξη στο Καναδικό Ινστιτούτο Αθηνών με θέμα «Ο σουρεαλισμός στον Καναδά», με αφορμή το βιβλίο της «Η ράφτρα και η ζωντανή κούκλα» (εκδ. Βακχικόν). Στις 7.30 μ.μ. Διονυσίου Αιγινήτου 7.

- Παρουσίαση των βιβλίων τού Αλέκου Φασιανού «Το μάτι του ζωγράφου» και του Βαγγέλη Χρόνη «Το φως της σκιάς» από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το Ιδρυμα Θεοχαράκη. Θα μιλήσουν οι: Μαριγώ Αλεξοπούλου, Γιώργος Μανιώτης, Τάκης Μαυρωτάς, Θανάσης Νιάρχος. Στις 8 μ.μ. Β & Μ. Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9.

- Παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης των έργων των Γάλλων φιλελλήνων Ρενέ ντε Σατομπριάν, Ολιβιέ Βουτιέ, Κλοντ-Ντενί Ραφενέλ από τους Ειρήνη Αποστόλου, Μαρία Ευθυμίου και Αννα Καρκατσούλη. Συντονίζει η δημοσιογράφος Τασούλα Επτακοίλη. Στις 6.30 μ.μ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13.

- Η τραγουδίστρια των Dead Can Dance Λίζα Γκέραρντ συναντά μία από τις κορυφαίες χορωδίες γυναικών στον κόσμο «The Mystery Of the Bulgarian Voices» σε μια παράσταση σαν μουσικό ταξίδι που βασίζεται στον συνδυασμό μοναδικών φωνών. Στις 8.30 μ.μ. Κλειστό ολυμπιακό στάδιο Γαλατσίου (Βεΐκου).