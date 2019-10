Παραολυμπιονίκης του Ρίο έδωσε τέλος στην ζωή της με ευθανασία

Η Βελγίδα παραολυμπιονίκης του Λονδίνου το 2012 και του Ριο το 2016, Μαρίκε Βερβόορτ, έβαλε τέλος στη ζωή της με ευθανασία, όπως είχε δηλώσει ότι θα κάνει μερικά χρόνια νωρίτερα.

Η Βερβόορτ είχε δηλώσει το 2016 ότι αυτοί ήταν οι τελευταίοι της Αγώνες καθώς κάθε μέρα υπέφερε όλο και περισσότερο από τους πόνους της εκφυλιστικής της πάθησης.

Η αθλήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της στα 40 της χρόνια την Τρίτη στο Βέλγιο, όπου η ευθανασία είναι νόμιμη.

Η Βερβόορτ έπασχε από μια εκφυλιστική ασθένεια των μυών που προκαλούσε αδιάκοπους πόνους, παράλυση στα πόδια ενώ στο τέλος δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί.

Belgian Paralympian Marieke Vervoort has ended her own life through euthanasia at the age of 40.



