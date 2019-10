Στο νοσοκομείο με κάταγμα λεκάνης ο 95χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ

Σε νοσοκομείο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ εισήχθη και νοσηλεύεται ο 95χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, μετά από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Ο πρώην πρόεδρος έπεσε το βράδυ της Δευτέρας και έσπασε τη λεκάνη του, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα Κάρτερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κάταγμα λεκάνης που υπέστη είναι ελαφρύ ενώ ο ίδιος «έχει υψηλό ηθικό και ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι του»,

