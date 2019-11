Ο πιο επιτυχημένος σωσίας του Μάικλ Τζάκσον αναγκάστηκε να κάνει τεστ DNA (βίντεο)

Ο Ισπανός Sergio Cortés είναι ίσως ο πιο επιτυχημένος – εμφανισιακά τουλάχιστον – σωσίας του Μάικλ Τζάκσον.

Ο Cortés μοιάζει εκπληκτικά με τον νεκρό Βασιλιά της Ποπ και – όταν ανέβασε στα social media ένα βίντεο promo μίας εμφάνισής του τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Ταιλάνδη, πυροδότησε την επικρατέστερη θεωρία συνωμοσίας.

