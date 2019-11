Ο ΔΗΚΤΗΣ (05/11/19)

Κινεζικοί τραπεζικοί κολοσσοί στην Αθήνα

Το «πράσινο φως» για τη δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα έδωσε η ΤτΕ σε δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κίνας, την Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) και την Bank of China. Η ICBC είναι η μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα, αλλά και η μεγαλύτερη στον κόσμο βάσει κεφαλαιοποίησης, ενώ η Bank of China συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων τραπεζών του κόσμου. Η δραστηριοποίησή τους στη χώρα μας έχει επίκεντρο τις επενδύσεις στις υποδομές αλλά και στη λιανική τραπεζική. Οπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ενημέρωσε το υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg στη λεωφόρο Μεσογείων 2, στην Αθήνα, με ημερομηνία έναρξης εργασιών την 1η Νοεμβρίου 2019. Επίσης, η αρμόδια διεύθυνση ενημέρωσε την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με γραφείο αντιπροσωπείας.

Στην κορυφή της αγοράς των ΗΠΑ τα ξυραφάκια BIC

Το 2019 τα ξυραφάκια BIC που κατασκευάζονται στην Ελλάδα αναμένεται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην κατηγορία τους στην αγορά των ΗΠΑ. Την αποκάλυψη για την ιδιαιτέρως ευχάριστη αυτή εξέλιξη έκανε, χθες, από το βήμα του 4ου Export USA Forum ο κ. Δ. Καραβασίλης, επικεφαλής της DK Marketing και της Idea Monkeys. Μέχρι τώρα τα ξυραφάκια BIC κατείχαν τη δεύτερη θέση, ενώ η ανέλιξή τους στην πρώτη σημαίνει ότι αφήνουν πίσω μια μεγάλη πολυεθνική. Τα ξυραφάκια αποτελούν το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας στις ΗΠΑ.

Από 29 στάδια η λήψη άδειας φωτοβολταϊκού

Τέσσερα με πέντε έτη θα πρέπει να περιμένει στην Ελλάδα ένας επενδυτής για την πλήρη αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού και 8-10 έτη για ένα αιολικό, όταν η νέα οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει προθεσμία δύο ετών, με παράταση ενός έτους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Απαιτούνται δε 29 στάδια διαδικασιών για τα εν λόγω έργα και 13 στάδια για έργα ΑΠΕ χωρίς υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής! Από αυτή τη βάση, όπως διαπιστώθηκε χθες κατά την πρώτη συνεδρίασή της, ξεκινάει η επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου.

Τρομάζει τους επενδυτές ο εμπορικός πόλεμος

Ο επενδυτές με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και υψηλά διαθέσιμα κεφάλαια, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, δείχνουν ελαφρώς πιο αισιόδοξοι για την οικονομία, τις μετοχές και τα ομόλογα, ανησυχούν όμως έντονα για τον εμπορικό πόλεμο και έτσι αυξάνουν τις θέσεις τους στα μετρητά, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της UBS Global Wealth Management για το επενδυτικό κλίμα. Πιο αναλυτικά, το 53% των 4.600 εύπορων επενδυτών και επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο, το 73% εξέφρασε ανησυχίες για την αστάθεια των αγορών λόγω του εμπορικού πολέμου, με το 34% αυτών να δηλώνει αύξηση των θέσεών του στα μετρητά.

Δύο προσφορές για έργο 380 εκατ.

Δύο προσφορές κατατέθηκαν στον διαγωνισμό της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection» για τους σταθμούς μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών έγινε χθες και, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας, στον διαγωνισμό συμμετέχουν δύο ενώσεις εταιρειών: ΤΕΡΝΑ με Siemens και Μυτιληναίος με General Electric και NARI. Η τελευταία είναι μεγάλη κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η οποία συμμετέχει και σε άλλα έργα του ΑΔΜΗΕ. Στον διαγωνισμό δεν προσήλθε τελικά η κοινοπραξία των εταιρειών ABB - Aρχιρόδον. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 380 εκατ. ευρώ, αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος και ενός υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW) και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 36 μήνες. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.