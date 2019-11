This Is How: Νέο τραγούδι από τον George Michael τρία χρόνια μετά τον θάνατό του (βίντεο)

Σχεδόν 3 χρόνια μετά το θάνατο του George Michael, στις 25 Δεκεμβρίου του 2016, κυκλοφόρησε σήμερα ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ο ίδιος.

Το This Is How (We Want You To Get High) είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς του πρόωρα χαμένου καλλιτέχνη.

This Is How, George Michael's first original song for seven years, is a heartbreaking taste of what could have been https://t.co/sgjwLfVYfV — Evening Standard GO London (@ESGoLondon) November 6, 2019

Ο ίδιος είχε γράψει το τραγούδι και είχε κάνει την παραγωγή και τη μίξη σε αυτό το καυστικό, γλυκόπικρο funky pop κομμάτι, το οποίο αναφέρεται στις εξαρτήσεις και τους εθισμούς.