Αποκάλυψη από την Lady Gaga: Το ειδύλλιο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ ήταν «φτιαχτό»

Μήνες μετά την εμφάνισή τους στη σκηνή των Όσκαρ και την… ομολογουμένως «πειστική» ερμηνεία τους στο τραγούδι Shallow της ταινίας «Ένα αστέρι γεννιέται», η Lady Gaga έδωσε τη δικής της ερμηνεία στις φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπρωταγωνιστή της Μπράντλεϊ Κούπερ.

Χάρη στην ερμηνεία και το πάθος τους στην ταινία, το Shallow απέσπασε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού. Το ίδιο πάθος το μετέφεραν και στη σκηνή, με τις φήμες να φουντώνουν για το μεταξύ τους ειδύλλιο.

Μάλιστα, λίγο καιρό αργότερα ανακοινώθηκε η είδηση του χωρισμού του διάσημου ηθοποιού από την τότε σύντροφό του, Ιρίνα Σάικ, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης και μία κόρη που απέκτησαν μαζί.

Αρκετοί όμως υποστήριζαν ότι δεν τρέχει τίποτα μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών της ταινίας και το όλο θέμα ήταν προϊόν μάρκετινγκ, για την προώθηση του .«Ένα αστέρι γεννιέται»,

Τώρα σε συνέντευξη της η Lady Gaga στο περιοδικό ELLE US, και την Όπρα Γουίνφρεϊ απάντησε σε όλες αυτές τις φήμες.

«Εγώ έκανα μια ερωτική ιστορία» είπε.

«Ως καλλιτέχνης και ως ηθοποιός, φυσικά και θέλαμε να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι ήμασταν ερωτευμένοι. Και θελήσαμε οι άνθρωποι να αισθανθούν αυτήν την αγάπη και στα Όσκαρ. Θέλαμε να περάσει κατευθείαν από το φακό της κάμερας σε κάθε τηλεόραση. Και δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό, δουλέψαμε για μέρες. Σχεδιάσαμε το όλο θέμα - ήταν ενορχηστρωμένο ως παράσταση» παραδεχτηκε η διάσημη τραγουδίστρια.

