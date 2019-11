«Χρυσό Τιμόνι 2019» για το SKODA KAMIQ

Tο ολοκαίνουργιο SKODA KAMIQ ξεκινά την εμπορική του καριέρα στην Ελλάδα με ένα σημαντικό ατού: το νέο compact SUV της SKODA κατέκτησε το «Χρυσό Τιμόνι 2019» ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία! Το βραβείο απονέμεται από κοινού, από το περιοδικό αυτοκινήτου «Auto Bild» και την εφημερίδα «Bild am Sonntag».

Στον εφετινό θεσμό, υποψήφια ήταν συνολικά πενήντα οκτώ μοντέλα, που λανσαρίστηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες, χωρισμένα σε έντεκα κατηγορίες. Το SKODA KAMIQ κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Αυτοκίνητο μέχρι 25.000 €». Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους-δοκιμαστές των Μέσων, το KAMIQ προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία του, ξεχωρίζοντας σε τομείς όπως η συνολική ποιότητα, τα οδηγικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο εξοπλισμού ήδη από τη βασική έκδοση, τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις σε συνδυασμό με το ευρύχωρο εσωτερικό και τέλος, τη σχέση αξίας/τιμής.



Στην τελετή απονομής που έλαβε χώρα στο Βερολίνο, το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κρίστιαν Στρούμπε (Christian Strube), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τεχνική Ανάπτυξη της SKODA AUTO, που δήλωσε σχετικά: «το KAMIQ, με ένα πολύ μοντέρνο design έρχεται να προσφέρει στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη SKODA, όπως ποιότητα, χώροι, value for money σε μία νέα κατηγορία μοντέλων για τη μάρκα, απευθυνόμενο σε ένα νέο γκρουπ πελατών».



Ο θεσμός Χρυσό Τιμόνι (Das Goldene Lenkrad) ξεκίνησε το 1976 ως μία πρωτοβουλία της Bild am Sonntag ενώ από το 2009 συνδιοργανώνεται με την Auto Bild, το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Το Χρυσό Τιμόνι που κέρδισε το KAMIQ, είναι το έκτο συνολικά για τη SKODA. Αξίζει να σημειωθεί ότι το SKODA KAROQ είχε επίσης βραβευθεί με Χρυσό Τιμόνι, το 2017.



Το ολοκαίνουργιο SKODA KAMIQ είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο επίσημων εμπόρων της KOSMOCAR-SKODA, με προτεινόμενες τιμές λιανικής που ξεκινούν από 15.900 €. Η πρεμιέρα του μοντέλου έγινε στην έκθεση αυτοκινήτου ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2019 που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, με το KAMIQ να έχει την πλέον πρωταγωνιστική θέση στο περίπτερο της SKODA. Η έκθεση διοργανώνεται στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό (πρώην Δυτικός Αερολιμένας Αθηνών).και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.