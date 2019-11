Εξι τραυματίες ύστερα από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Καλιφόρνια

Επτά τραυματίες ύστερα από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Καλιφόρνια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι επλήγησαν από πυρά σήμερα μετά την εισβολή ενός ενόπλου μέσα σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, στα βόρεια προάστια του Λος Αντζελες, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τρία θύματα νοσηλεύονται μετά τον πυροβολισμό σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη στο Twitter.

«Υπάρχουν αρκετά θύματα στο λύκειο Saugus, στην πόλη της Σάντα Κλαρίτα», ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στo Twitter ο δήμος της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία καταδιώκει έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο σκοπευτής, έχει «ασιατικά χαρακτηριστικά» και είναι ντυμένος στα μαύρα.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Αντζελες κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να αμπαρώσουν τις πόρτες τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο λύκειο Saugus, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley are also on lockdown. Watch KTLA's live coverage: https://t.co/9cX2rH5GH9 pic.twitter.com/L80JMEP86Z