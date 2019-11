Συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών σχεδιάζει η Apple

Ο συνδυασμός διαφόρων ιντερνετικών υπηρεσιών σε ένα πακέτο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συνδρομητών της Apple, όπως έχει δείξει το προηγούμενο της Amazon με την υπηρεσία Prime.

Η Apple εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδυάσει σε ένα πακέτο ήδη από το 2020 τις διάφορες συνδρομητικές υπηρεσίες που προσφέρει σήμερα μεμονωμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Στόχος της εταιρείας είναι συνδυάζοντας υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των Apple News+, Apple TV+ και Apple Music, να αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών, καθώς στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις υπηρεσίες προκειμένου να αντισταθμίσει τον κορεσμό που υπάρχει στην αγορά κινητών τηλεφώνων.

Η υπηρεσία Apple News+ εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο και προσφέρει πρόσβαση σε δεκάδες περιοδικά και εφημερίδες με αντίτιμο συνδρομή 10 δολαρίων τον μήνα. Η υπηρεσία αποκαλείται συχνά «Netflix της ενημέρωσης» ενώ η Apple εισπράττει περίπου το ήμισυ της μηνιαίας συνδρομής, με το υπόλοιπο να πηγαίνει στα ταμεία των συνεργαζόμενων ΜΜΕ. Η Apple έχει εντάξει στις συμφωνίες με τους εκδότες πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία έχει το δικαίωμα να συνδυάζει τη συνδρομητική υπηρεσία News+ με άλλες συνδρομητικές ιντερνετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg. Αν αποφασίσει η εταιρεία που κατασκευάζει το iPhone να συνδυάσει την υπηρεσία News+ με τις υπηρεσίες Apple TV+ και Apple Music, οι εκδοτικές επιχειρήσεις θα λαμβάνουν λιγότερα χρήματα, διότι είναι πολύ πιθανό να μειωθεί το κόστος της υπηρεσίας ενημέρωσης, σύμφωνα με τις πηγές. Η υπηρεσία Apple TV+ εγκαινιάστηκε αυτό τον μήνα με κόστος 4,99 δολάρια τον μήνα.

Ο συνδυασμός διαφόρων ιντερνετικών υπηρεσιών σε ένα πακέτο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των συνδρομητών, όπως έχει δείξει το προηγούμενο της Amazon με την υπηρεσία Prime. Στις ΗΠΑ η υπηρεσία Prime κοστίζει 12,99 δολάρια τον μήνα (συν φόρους) ή 119 δολάρια για ετήσια συνδρομή και προσφέρει δωρεάν παράδοση προϊόντων που έχουν αγοραστεί από την Amazon, πρόσβαση στην υπηρεσία video της εταιρείας, απεριόριστο streaming μουσικής, απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο στο Ιντερνετ για φωτογραφίες, απεριόριστη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία που προσφέρει η Amazon κ.ά.

Η Αpple έχει ήδη αρχίσει να πειραματίζεται με τη νέα στρατηγική. Πρόσφατα άρχισε να προσφέρει σε φοιτητές που έχουν συνδρομή στην υπηρεσία Apple Music, δωρεάν και την υπηρεσία Apple TV+.

Υψηλόβαθμα στελέχη εκδοτικών εταιρειών λένε στο Bloomberg ότι τα έσοδα που είχαν μέχρι σήμερα από την υπηρεσία News+ ήταν κατώτερα των προσδοκιών που είχαν. Μια εκδοτική επιχείρηση λαμβάνει συνήθως λιγότερα από 20.000 δολάρια από την υπηρεσία της Apple, σύμφωνα με μια πηγή. Η υπηρεσία News+ προσφέρει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μεγάλων εφημερίδων όπως The Wall Street Journal και LA Times και σε περιοδικά όπως New Yorker, GQ, People και Bloomberg Business Week. Δεν είναι ακόμη σαφές αν οι εκδοτικές επιχειρήσεις έχουν λιγότερα από το αναμενόμενο έσοδα από την υπηρεσία News+ επειδή αυτή έχει λίγους συνδρομητές ή επειδή το περιεχόμενο που προσφέρουν δεν διαβάζεται ευρέως. Το 50% των εσόδων από την υπηρεσία που δεν καταλήγει στα ταμεία της Apple διανέμεται στις εκδοτικές επιχειρήσεις ανάλογα με τον χρόνο που περνούν οι συνδρομητές διαβάζοντας τα άρθρα κάθε ΜΜΕ. Αρχικά η βιομηχανία των ΜΜΕ ήταν διστακτική σε σχέση με την υπηρεσία News+ ανησυχώντας πως η συμμετοχή τους σε αυτή θα οδηγούσε σε πτώση των δικών τους συνδρομών. Γι’ αυτό ορισμένα ΜΜΕ δεν προσφέρουν όλα τους τα άρθρα, ενώ ορισμένες εφημερίδες όπως οι New York Times και Washington Post δεν συμμετέχουν καθόλου στην υπηρεσία News+.