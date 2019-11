Τα συγχαρητήρια και η αγκαλιά Μητσοτάκη στον Τσιτσιπά (βίντεο)

Tα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Τσιτσιπά έδωσε δια ζώσης ο πρωθυπουργός λίγο μετά τη λήξη του νικηφόρου του αγώνα με αντίπαλο τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο πρωθυπουργός που βρέθηκε στο Λονδίνο με τη σύζυγό του αγκάλιασε τον Ελληνα πρωταθλητή και συνεχάρη τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.

«Ησουν σούπερ, και στα break points, σε όλα, ειδικά τα break points τα έπαιξες τέλεια», ακούγεται να λέει ο κ. Μητσοτάκης στο βίντεο ενώ η κ. Μαρέβα Γκραμπόφκσι Μητσοτάκη του είπε: «Μας έκανες υπερήφανους, συγχαρητήρια Στέφανε».

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team



Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2