Career Days 2019: 44 χρόνια ευκαιρίες καριέρας στην ετήσια επαγγελματική έκθεση του Deree

Τους αυριανούς συνεργάτες τους θα αναζητήσουν ανάμεσα στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Deree ­­– The American College of Greece, εκπρόσωποι της αγοράς στην επαγγελματική έκθεση Career Days που θα πραγματοποιηθεί για 44η χρονιά, από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Ο εξαιρετικά επιτυχημένος θεσμός των Career Days έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και να τους εξασφαλίσει την πολύτιμη εμπειρία μίας συνέντευξης και να θέσει τις βάσεις για μία συνεργασία. Οι διεθνείς και ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση προέρχονται από τους κλάδους της επικοινωνίας και διαφήμισης, της ενέργειας, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των εξαγωγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τροφίμων και ποτών, των φαρμακευτικών προϊόντων, της τέχνης και του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της ναυτιλίας, της αυτοκίνησης, των αερομεταφορών, του τουρισμού, των κατασκευών, των χρηματοοικονομικών και νομικών υπηρεσιών, των συμβούλων επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, των μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων.

Συγκεκριμένα, στις 18 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα Future Tech – Future Jobs, όπου επιστήμονες και επαγγελματίες της αγοράς θα μοιραστούν insights σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το τοπίο της μελλοντικής αγοράς εργασίας. Το event διοργανώνουν το Τμήμα Πληροφορικής του Κολλεγίου, ο Σύλλογος Φοιτητών Πληροφορικής του Deree και το Γραφείο Career Services.

Οι φοιτητές που θα πάρουν μέρος στα φετινά Career Days θα δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους σε τεστ αξιολόγησης, θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσα από προσομοιώσεις συνεντεύξεων (mock interviews) που θα προσφέρουν στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού και εταιρείες συμβούλων ενώ θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας και πρακτικής.



Τα Career Days διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης Career Services, το οποίο δημιουργεί και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας από το 1976. Στόχος του Career Services είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με εκπροσώπους της αγοράς και ταυτόχρονα να ανοίξει τις πόρτες της εκπαίδευσης σε εταιρείες που επιθυμούν να προωθήσουν τη νεανική απασχόληση και να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης στη νέα γενιά.

Τα φετινά Career Days υλοποιούνται με την υποστήριξη του Γραφείου Ανάπτυξης και Αποφοίτων, το οποίο αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των εταιρειών, οργανισμών και αποφοίτων και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους φοιτητές, όπως το πρόγραμμα υποτροφιών και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Στα Career Days 2019 συμμετέχουν οι εταιρείες:

2XM HELLAS, AB VASSILOPOULOS, ACCENTURE , ACTIONAID, ADECCO HR, ADVANTAGE FSE, AEGEAN, AK ADVANCE CAREER, AKTIOS ELDERLY CARE UNITS, ALDEMAR RESORTS, ALEXANDER MOORE, ALIMECO, ALPHA BANK, ALPHA TRUST , AMALIA GROUP OF HOTELS, ARHS DEVELOPMENTS HELLAS, ASAP ATHENS, ASTIR PALACE VOULIAGMENIS, ATHENIAN BREWERY, ATHENS FASHION FILM FESTIVAL, ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUTE, ATOS , BENEFIT SYSTEMS GREECE, BENRUBI, BEST BUDDIES GREECE, BIG PROJECT LTD, BRITISH AMERICAN TOBACCO HELLAS, CAREER IN PROGRESS, CAREERSTREAM, CARITAS, COCA-COLA 3E YOUTH EMPOWERED, COSMOS BUSINESS SYSTEMS, CRECERAS DIGITAL AGENCY, DHL EXPRESS, DIALECTICA, DIGITAL WISE, DTP GROUP, ECOLAB, EM-STAT, ESTEE LAUDER HELLAS, EUROBANK, EUROLIFE ERB, EUROPEAN CENTER OF PROFESSIONAL STUDIES-ALTIUM TRAINING, FAIS GROUP OF COMPANIES, FAMAR AVE, FIRST ZURICH TRUST AG, FORTHNET, FRIGOGLASS SAIC, GENERATION Y, GRECOTEL HOTELS AND RESORTS, HAIDEMENOS, HENKEL HELLAS, HEWLETT PACKARD ENTEPRISE, HUMANUS CAPITIS, IBM, IMERYS, INTERNATIONAL HR, INTERSPORT ATHLETICS, INTRALOT , INVENTIO CONSULTING, IRI, IΚΕΑ, JUNE HOMES, KAYAK, KPMG, KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM, LAMPSA HELLENIC HOTELS, LEROY MERLIN, LIBYTEC PHARMACEUTICAL, LIFE SOLUTIONS, L'OREAL, LOULIS MILLS, MANPOWER GROUP, MARSH LLC INSURANCE BROKERS, MAZARS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BUSINESS ADVISORS, MELLON GROUP OF COMPANIES, MERCEDES-BENZ HELLAS, MICROSOFT, MYTILINEOS, NATIONAL BANK OF GREECE, NESTLE HELLAS, NOVIBET, OCEANSCAPTAIN, OCTANE MANAGEMENT CONSULTANTS, OLYMPIC BREWERY, OPAP, OPTIMAL HR GROUP, ORACLE HELLAS, OTE GROUP OF COMPANIES, PEPSICO GREECE, PERSADO HELLAS, PLAYING NGO , PORTO CARRAS, PRAKTIKER HELLAS, PRINTEC, PROCURESHIP, PROFILE SOFTWARE, RADIO ATHENES, RANDSTAD HELLAS, RED BULL HELLAS, RED DESIGN CONSULTANTS, REGUS, RETAIL WORLD, ROBERT BOSCH, SAP, SARACAKIS BROTHERS, SARANTIS, SARMED HELLENIC WAREHOUSES SARANTIS S.A, SFAKIANAKIS GROUP, SINGULARLOGIC, SPACES, STANTON CHASE, STATUS MARITIME CORP., TELEPERFORMANCE GREECE, TEMENOS, THE MAGIC BUS, THE NIELSEN COMPANY (GREECE), THE SWATCH GROUP, TITAN, TOYOTA HELLAS, TUI DESTINATION EXPERIENCE, UBER, UNILEVER, V+O GREECE, VK PREMIUM BUSINESS CONSULTANTS, VOCATIONAL TRAINING CENTRE MARGARITA, VODAFONE, WATT+VOLT, WEBER SHANDWICK, WIND HELLAS, WORKABLE, WUNDERMAN THOMSON

Περισσότερα για τα Career Days 2019 μπορείτε να βρείτε εδώ ή επικοινωνώντας με το Γραφείο Career Services, στο 210 600 9800 εσωτ. 1316, 1314.