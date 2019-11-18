ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
    ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΙ Ο ΜΙΚΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΝΝΙ
  • ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
    ΕΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΜΕ ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΞΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ
  • ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
    ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΛΟΥΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ
  • ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΧΙ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΞΕΙ ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΚΡΥΩΜΑ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ
  • ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
    Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΡΩΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΑΤΑΟΥΛΑΛ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ
  • ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
    ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΠΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ... ΜΟΥΣΙΚΗ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου (Νο. 284)


 

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