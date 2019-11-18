Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΙ Ο ΜΙΚΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΝΝΙ
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ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝΑΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΜΕ ΜΑΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΕ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΣΗΜΟ ΞΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ
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ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΛΟΥΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΕΙ
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ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΧΙ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΧΕΙ ΑΡΠΑΞΕΙ ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΚΡΥΩΜΑ ΚΙ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ
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ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΡΩΕΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΑΤΑΟΥΛΑΛ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ
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ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΠΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ... ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου (Νο. 284)