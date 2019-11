Ο Τραμπ το «σκέφεται σοβαρά» να καταθέσει στην Επιτροπή παραπομπής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «σκέφτεται σοβαρά» να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για την παραπομπή του, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αξίωσε η επικεφαλής των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι.

«Αν και δεν έχω κάνει κανένα λάθος και δεν θέλω να δώσω αξιοπιστία σε αυτή τη δικαστική παρωδία, μου αρέσει αυτή η ιδέα και προκειμένου το Κογκρέσο να μπορέσει εκ νέου να επικεντρωθεί (στον νομοθετικό ρόλο του), θα το σκεφτώ σοβαρά» να καταθέσω, έγραψε ο Τραμπ σε tweet, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες η Νάνσι Πελόζι.

Η «νευρική» επικεφαλής των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο πρότεινε να «καταθέσω στο πλαίσιο του κάλπικου κυνηγιού μαγισσών για την καθαίρεσή μου, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είπε επίσης ότι θα μπορούσα να το κάνω εγγράφως», συμπλήρωσε στα μηνύματά του στο Twitter.

Η Νάνσι Πελόζι κατηγόρησε, μία ημέρα πριν, τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο ότι επικρίνει την έρευνα μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. «Εάν δεν συμφωνεί με όσα ακούει, δεν θα πρέπει να στέλνει μηνύματα στο Twitter, θα πρέπει να έρθει ενώπιον της επιτροπής και να καταθέσει υπό όρκο», δήλωσε η ηγέτιδα των Δημοκρατικών στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Μπορεί να το κάνει, επίσης, εγγράφως, έχει τα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση του», συμπλήρωσε η Πελόζι.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!