Tοπικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης ντύνεται Captain America

Τοπικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης βρήκε έναν... ευφάνταστο τρόπο προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα από τους πιθανούς δωρητές και υποστηρικτές της εκστρατείας του: Ο Μπέντζαμιν (Μπεν) Κάλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον Άνω Ανατολικό Τομέα του Μανχάταν και διεκδικεί την προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε να ντύνεται στις εκστρατείες του Captain America (Κάπτεν Αμέρικα).

Μάλιστα, σε ένα e-mail που έστειλε ο 38χρονος Κάλος για συγκέντρωση χρημάτων, εμφανίζεται ο ίδιος να φορά τη στολή του υπερήρωα της Marvel και να κρατά τη θρυλική ασπίδα του.

«Παρ’ όλο που ο Captain America ήταν πολύ απασχολημένος για την κατατρόπωση της Ύδρας, των Loki, Ultron και Thanos, ο Μπεν μάχεται για τους Νεοϋορκέζους» αναφέρεται στο email.

«Όπως και ο Captain America, μπορεί να μάχεται όλη την μέρα, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχει τους πόρους για να συνεχίσει να αγωνίζεται» σημειώνεται στο email.

Η Marvel ωστόσο, δεν βρήκε διασκεδαστική την έμπνευση του τοπικού συμβόλου. Έτσι, πριν λίγες ημέρες, έστειλε στον Κάλος επιστολή, ζητώντας του να σταματήσει να κάνει χρήση των υπερηρώων της για τους πολιτικούς του σκοπούς.

Got this charming letter from @Marvel and got a kick out of it, thought you might too! https://t.co/azqawtAmQY pic.twitter.com/iP0vDkOaWF