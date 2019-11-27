Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΨΥΧΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
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Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
Ο ΜΙΚΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΧΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΚΡΩΣ ΥΠΟΠΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΙΨΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ
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ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ
Η ΤΖΕΝΥ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΠΙΑ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ
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Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΟΥΠΕΡΗΡΩΑΣ
ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ ΦΟΒΗΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΓΚΟΥΦΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (Νο. 285)