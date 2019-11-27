ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΨΥΧΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  • Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
    Ο ΜΙΚΥ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΧΑΝΕΙ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΚΡΩΣ ΥΠΟΠΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΝΑΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΙΨΙΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ
  • ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ
    Η ΤΖΕΝΥ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΠΙΑ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΣΚΡΟΥΤΖ
  • Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΟΥΠΕΡΗΡΩΑΣ
    ΕΝΑΣ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ ΦΟΒΗΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΓΚΟΥΦΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου (Νο. 285)

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