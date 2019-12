Οργισμένη αντίδραση Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί της αδράνειας με παραπέμπουν για το τίποτα

Οξύτατη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην ανακοίνωση των Δημοκρατικών να προχωρήσουν στην παραπομπή του.

Με δύο διαδοχικές αναρτήσεις του στο twitter ανέφερε: «Oι αδρανείς, ριζοσπάστες αριστεροί Δημοκρατικοί ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσουν στην παραπομπή μου για το ΤΙΠΟΤΑ. Έχουν ήδη παρατήσει τη γελοία «υπόθεση» Μίλερ και τώρα κρέμονται από δύο εντελώς προβλεπόμενες (απολύτως) τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Αυτό σημαίνει ότι η σημαντική και σπανίως ενεργοποιούμενη διαδικασία της παραπομπής θα χρησιμοποιείται ως μέσο για επιθέσεις ρουτίνας στους μελλοντικούς Προέδρους. Το καλό είναι ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ήταν ΠΟΤΕ πιο ενωμένοι. Θα νικήσουμε!

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!