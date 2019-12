Νέα Ζηλανδία: Καμία ελπίδα για επιζώντες στο ηφαίστειο (βίντεο - φωτογραφίες)

Πέντε νεκροί και τουλάχιστον 18 τραυματίες – τρεις σε σοβαρή κατάσταση - είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας τοπική ώρα στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ, στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο εξεράγη για πρώτη φορά μετά το 2001.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι αρκετά μεγαλύτερος καθώς – σύμφωνα με την αστυνομία - την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο νησί σχεδόν 50 άνθρωποι.

5 dead and many missing in White Island in New Zealand after a sudden volcanic eruption. The #Whakaari volcano had not erupted since 2001 #WhiteIsland #NewZealand pic.twitter.com/UMItMWNLbY

Επίσης, οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν αναμένουν να βρουν άλλους επιζώντες στο νησί.

«Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής», ανέφερε η αστυνομία έπειτα από τις αναγνωριστικές πτήσεις που πραγματοποίησαν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη πάνω από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

«Η αστυνομία θεωρεί ότι όποιος θα μπορούσε να έχει απομακρυνθεί ζωντανός από το νησί, διασώθηκε την ώρα της εκκένωσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

#BREAKING UPDATE : #Volcano erupts on #WhiteIsland Five killed and 18 people injured after a volcano erupted on White Island off the coast of New Zealand



New Zealand police say the "do not believe there are any survivors on the island" pic.twitter.com/RQDOolbjQR