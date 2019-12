Χρυσές Σφαίρες: Τα «φαβορί» με τις περισσότερες υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020 ανακοινώθηκαν σήμερα, 9 Δεκεμβρίου, με παρουσιαστές της εκδήλωσης τους Tim Allen, Dakota Fanning και Susan Kelechi Watson.

Οι ταινίες «Ο Ιρλανδός», «1917», «Joker», «Ιστορία Γάμου» και «Two Popes» είναι υποψήφιες για τη φετινή Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες κέρδισαν οι ταινίες ««Ιστορία Γάμου» του Netflix (6 υποψηφιότητες) και «Ο Ιρλανδός» (5 υποψηφιότητες).

Αν και η αγωνία για τους νικητές θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, ήδη γνωρίζουμε ότι στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα βραβευτούν οι Tom Hanks και Ellen DeGeneres: στον πρώτο θα δοθεί το υψηλού κύρους Cecil B. DeMille Award και στη δεύτερη το Carol Burnett Award.

