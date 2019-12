Εφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον

Απεβίωσε χθες, Δευτέρα, σε ηλικία 61 ετών η τραγουδίστρια του σουηδικού συγκροτήματος Roxette, Μαρί Φρέντρικσον.

Η Φρέντρικσον είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον εγκέφαλο το 2002. Τον θάνατό της γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, η οικογένειά της.

Οι Roxette, μια μπάντα – ντουέτο που δημιουργήθηκε το 1986 από τη Φρέντρισκεν και τον Περ Γκέσλε γνώρισε τεράστια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 80’ αλλά και στις αρχές των 90s, με τραγούδια όπως τα «The Look», «Listen to Your Heart», «It Must Have Been Love», and «Joyride», να φτάνουν σε πολύ υψηλές θέσεις στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά τσαρτ.