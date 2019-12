12ο Συνέδριο DIY & Home Imrpovement: Έσπασε τα κοντέρ το μεγαλύτερο γεγονός του κλάδου

Με επιτυχία, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία ολοκληρώθηκε το 12ο Συνέδριο DIY & Home Improvement, που διοργάνωσε το περιοδικό «μαστορέματα», την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στο επιχειρηματικό κέντρο Maroussi Plaza Centre.



Σε μια αίθουσα, στην οποία επικρατούσε το αδιαχώρητο, η φετινή διοργάνωση κατάφερε να συγκεντρώσει 230 εκπροσώπους από 80 ελληνικές, κυπριακές και διεθνείς επιχειρήσεις της αγοράς των εργαλείων, των χρωμάτων και των δομικών υλικών, ενώ εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία μεγάλων και σημαντικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην ανακαίνιση και βελτίωση της κατοικίας.





Για ακόμη μια χρονιά, το 12ο Συνέδριο DIY & Home Improvement συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον στελεχών από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο όλων των μεγάλων εταιρειών, πολυπληθών αποστολών απ` όλα τα τμήματα των βασικότερων αλυσίδων λιανικής και με έντονη την εκπροσώπηση του παραδοσιακού εμπορίου.



H φετινή διοργάνωση με τίτλο «Σχεδιάζοντας το μέλλον μαζί» και ήταν χωρισμένη σε 4 ενότητες. Η πρώτη παρουσίασε τα δεδομένα της οικονομίας, η δεύτερη καταπιάστηκε με τις εξελίξεις της παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς, στο προσκήνιο της τρίτης ενότητας βρέθηκαν το καταναλωτικό κοινό και οι startups εταιρείες και η τέταρτη καταπιάστηκε με την σημασία της ηγεσίας και της καθοδήγησης σε μια επιχείρηση.





Τους συνέδρους καλωσόρισε ο Γενικός Διευθυντής, των εκδόσεων «Καρυδάκης», Προκόπης Καρυδάκης, ο οποίος έκανε μια αποτίμηση όσων είδαμε μέσα στη χρονιά από έναν κλάδο, ο οποίος ισορροπεί μεταξύ Do It Yourself DNA και Home Improvement.



Μια παρουσία που προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των συνέδρων, ήταν αυτή της Obi. Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα DIY στην Ευρώπη, εκπροσωπήθηκε από τον CEO Global Sourcing Units, Markus Vieler. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, μοιράστηκε με το κοινό απόψεις και βιώματα για το λιανεμπόριο και ανέλυσε όλες τις αναπτυσσόμενες τάσεις για την ικανοποίηση των καταναλωτών.



Έντονο ήταν το ενδιαφέρον και για τα αποτελέσματα της μοναδικής έρευνας, που διεξάγεται στην Ελλάδα για τον κλάδο του DIY & Home Improvement, τα οποία θα παρουσιάστηκαν από την Ιδρύτρια της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου. Η έρευνα κατέδειξε τις καταναλωτικές συνήθειες, τον τρόπο ζωής, το technology literacy και την κατανάλωση μέσων επικοινωνίας του DIY & Home Improvement κοινού.





Στη φετινή διοργάνωση το βραβείο Συνολικής Προσφοράς απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Praktiker Hellas, Γιάννη Σελαλμαζίδη για την 25ετή προσφορά του στην αγορά του DIY & Home Improvement. Το 12ο Συνέδριο DIY Home Improvement ολοκληρώθηκε με την βράβευση των καλύτερων «DIY Προϊόντων της Χρονιάς», τα οποία ανέδειξαν οι αναγνώστες του περιοδικού και οι επισκέπτες του mastoremata.gr, μέσα από ψηφοφορία τους τελευταίους 4 μήνες.



Χορηγοί του 12ου Συνεδρίου DIY & Home Improvement είναι οι εταιρείες Bostik, Δήλος, Isomat, Leroy Merlin και Praktiker Hellas, υποστηρικτές οι εταιρείες Kärcher, Kraft Paints και Qti και χορηγός επικοινωνίας η «Καθημερινή».