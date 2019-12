Έφυγε ο Big Bird του Sesame Street

Ο Carroll Spinney, ο θρυλικός κουκλοπαίκτης, ο οποίος για σχεδόν μισόν αιώνα έπαιζε το Big Bird και τον Oscar the Grouch στο Sesame Street, απεβίωσε στις 8 Δεκεμβρίου, στο σπίτι του στο Κονέκτικατ, σε ηλικία 85 χρονών.

«Ζωντανό θρύλο» τον είχε βαφτίσει η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Στην καριέρα του, ταξίδεψε το Big Bird στην Κίνα, χόρεψε μαζί με τις διάσημες Rockettes, απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και το πορτρέτο του κόσμησε αμερικανικό γραμματόσημο.

Διηύθυνε ακόμα συμφωνικές ορχήστρες και με αυτές έκανε τουρνέ στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Κίνα, κάτι το οποίο του επέτρεψε να συνδεθεί με κόσμο μέσα από τη μουσική του Sesame Street.

