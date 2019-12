Φιλιππίνες - 6,8 Ρίχτερ: Φόβοι για πολλούς εγκλωβισμένους σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε

Ένα κορίτσι έξι ετών νεκρό, 14 τραυματίες και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων μέσα σε τριώροφο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε στην πόλη Παντάντα της επαρχίας Νταβάο ντελ Σουρ, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρότατου σεισμού των 6,8 Ρίχτερ (6,9 στην αρχική εκτίμηση) που έπληξε τις στις νότιες Φιλιππίνες.

A magnitude 6.9 earthquake has struck the Philippines, killing at least one person, a child. Authorities are searching for people feared trapped inside a three-story building that collapsed. https://t.co/aGfiFvadDp