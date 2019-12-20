ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 31.12
    ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ... ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ο,ΧΑΡΑ
  • Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
    Ο ΧΙΟΥΗ, Ο ΛΙΟΥΗ, Ο ΝΤΙΟΥΗ ΚΑΙ Η ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΚ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
    Ο ΜΙΚΥ ΚΥΝΗΓΑ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΟΝ ΜΙΚΥ Σ,ΕΝΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ
  • ΠΑΠΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
    ΟΙ ΝΤΑΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ
  • ΠΑΠΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΙΟΝΙ
    ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΕΥΚΟ ΠΕΠΛΟ ΧΙΟΝΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΕΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΑΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
  • ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
    ΜΙΑ ΣΤΑΡ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΚΙ Ο ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΥ ΜΑΙΤΡ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου (Νο. 289)

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