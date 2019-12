Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

8 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ The Crown of the Crusader Kings

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ A Day in the Life of Scrooge

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Μάικ Σάρλαντ και της Ουν Πριντζ-Πάλσον

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ The Snow Plower

Μια ιστορία σε σενάριο του Τέργιε Νόρντμπεργκ και σχέδιο του Μάρκο Ρότα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ The Barter System

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

ΕΝΑ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΩΙ S’No Joke

Ένα σενάριο του Πωλ Χάλας εικονογραφημένο από τον Σεζάρ Φεριόλι

ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ The Unforgettable Christmas

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Γιαν Γκιούλμπρανσον

ΜΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ She’s an Animal

Ο Ζόρντι Αλφόνσο εικονογραφεί ένα σενάριο του Τέρρυ Λάμπαν

ΕΝΑΣ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ Catch of the Day

Μια ιστορία σε σενάριο του Κάι Βαινιομάκι και σχέδιο του Χοσέ Ραμόν Μπερνάδο

