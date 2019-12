Βιβλία: Χριστούγεννα σημαίνει δώρο και δώρο σημαίνει Public

Οι γιορτές πλησιάζουν και τα καλύτερα δώρα για βιβλιοφάγους και όχι μόνο είναι αναμφισβήτητα τα βιβλία! Στα Public ο επισκέπτης μπορεί να βρει αμέτρητα βιβλία για τον εαυτό του ή για δώρο αλλά και 1.500.000 δώρα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ανυπομονείτε για τις γιορτές; Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για βιβλιο-δώρα.

Ουτοπία του Τόμας Μορ (Public Βιβλιοθήκη)

Ένα αριστούργημα του πνεύματος της Αναγέννησης, ένα έργο αφηγηματικής φαντασίας και συγχρόνως μία φιλοσοφική πραγματεία για τη διαχρονική αναζήτηση της ιδεώδους πολιτείας. Η «Ουτοπία» του Τόμας Μορ, εμποτισμένη από την αρχαιοελληνική σκέψη, συγκαταλέγεται στα κορυφαία κείμενα της δυτικής παράδοσης, επηρέασε καθοριστικά την πολιτική θεωρία και τη λογοτεχνία, και εξακολουθεί να προκαλεί ερμηνείες, ιδίως σε μια περίοδο που ο όρος «δυστοπία» χρησιμοποιείται για ποικίλες εκφάνσεις της σημερινής πραγματικότητας. Εν προκειμένω, ο μύθος αντιπαραβάλλει την ταραγμένη Ευρώπη εκείνης της εποχής με ένα νησί όπου κυριαρχούν η ειρήνη και η δικαιοσύνη, τα εχέγγυα της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Ένα βιβλίο-κληρονομιά.

Talking to Strangers: What We Should Know about the People We Don’t Know του Malcolm Gladwell (εκδόσεις Penguin)

Στο πρόσφατο βιβλίο του ο Καναδός δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάλκολμ Γκλάντγουελ εξηγεί γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα εργαλεία και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούμε προκειμένου να καταλάβουμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι επειδή δεν ξέρουμε πώς να προσεγγίσουμε τους άλλους, γινόμαστε έρμαια συγκρούσεων και παρεξηγήσεων με ποικίλους τρόπους οι οποίοι –κι αυτό είναι το κρίσιμο– έχουν βαθύτατες συνέπειες όχι μόνο στις ζωές μας αλλά και κόσμο που μας περιβάλλει. Με παραδείγματα (από τον Φιντέλ Κάστρο μέχρι τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στα πανεπιστήμια) και σχετικές συνεντεύξεις με διάφορους επιστήμονες, ο συγγραφέας μας καθηλώνει.

12 Rules for Life: An Antidote to Chaos του Jordan B. Peterson (εκδόσεις Penguin)

Άραγε τι είναι ουσιωδώς χρήσιμο να γνωρίζει κανείς για τον σύγχρονο κόσμο; Ποιο είναι το αντίδοτο στο χάος; Ο καταξιωμένος Καναδός ψυχολόγος Τζ. Μπ. Πέτερσον απαντά στα πιο απαιτητικά και δύσκολα ερωτήματα που μας κατακλύζουν, συνδυάζοντας απαράμιλλα τις ανθεκτικές αλήθειες τις αρχαίας παράδοσης με τα τελευταία, εκπληκτικά πορίσματα της επιστημονικής έρευνας. Τι παθαίνουν όσοι κρίνουν επιπόλαια τους πάντες και τα πάντα; Που οδηγεί η μιζέρια, η μνησικακία, η υπεροψία; Ο συγγραφέας, διασκεδαστικός και διαπεραστικός, ελίσσεται σε ετερόκλητα πεδία και συμπυκνώνει την οικουμενική ανθρώπινη σοφία σε δώδεκα πρακτικούς κανόνες που ακονίζουν και εμπνέουν το μυαλό μας.

Το μεγάλο φακέλωμα του Edward Snowden (εκδόσεις Ψυχογιός)

Ο Έντουαρντ Τζόζεφ Σνόουντεν εργαζόταν για το κράτος των ΗΠΑ, δηλαδή ως κατάσκοπος Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA). Όμως «πλέον διαθέτω τον χρόνο μου προσπαθώντας να προστατέψω τον πολίτη από το άτομο που ήμουν κάποτε», όπως αναφέρει ο ίδιος στο πολυσυζητημένο βιβλίο του. Το 2013, σε ηλικία 29 ετών, ταρακούνησε συθέμελα την αμερικανική και παγκόσμια κοινή γνώμη αποκαλύπτοντας, επί της ουσίας, ένα πρωτοφανές σύστημα μαζικής παρακολούθησης που καταργεί κάθε έννοια ιδιωτικής ζωής. Το αφήγημα αυτό είναι το χρονικό μιας προσωπικής μεταστροφής που αποκαλύπτει την ανεξέλεγκτη ψηφιακή συνθήκη της εποχής μας.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια, Τόμος B΄: 1974-2016 του Αλέξη Παπαχελά (εκδόσεις Παπαδόπουλος)

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης [1918-2017], ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ανήκει στους επιφανέστερους φιλελεύθερους πολιτικούς που ανέδειξε η Ελλάδα στη διάρκεια του 20ου αιώνα, ένας αυθεντικός statesman. Είχε συμφωνήσει με τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά να δημοσιοποιηθούν οι συνομιλίες του αφότου θα έχει φύγει από τη ζωή. Δύο χρόνια μετά τον πρώτο ενδιαφέροντα τόμο, έχουμε τον δεύτερο, μια φοβερή μαρτυρία, ένα πανόραμα της ελληνικής πολιτικής ζωής από τη Μεταπολίτευση μέχρι τις μέρες μας. Δεν είναι μόνο κριτική σε πρόσωπα (στον Ανδρέα Παπανδρέου ή τον Αντώνη Σαμαρά) αλλά και παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές.

Ηγεσία για παιδιά των Δημήτρη Μπουραντά, Σοφίας Πρωτόπαπα (εκδόσεις Ψυχογιός)

Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος και αυτοπειθαρχία. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Πρόδραση και προνοητικότητα. Επιμονή και ταπεινότητα. Συστηματικότητα και ομαδικότητα. Πρόγραμμα και στόχοι. Έμπνευση και όραμα. Όλα αυτά δεν αφορούν τον κόσμο των μεγάλων. Αφορούν κυρίως την ανάπτυξη των μικρών. Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία διαμορφώνονται τα βασικά συστατικά του χαρακτήρα μας, αρχίζει να χτίζεται η προσωπικότητά μας, η οποία μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί ακόμη και ηγετική. Μπορεί μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή να έχει τις ρίζες της στην ποιότητα της ενηλικίωσής μας; Το βιβλίο είναι ένας πλήρης και πρακτικός οδηγός για σκεπτόμενους γονείς και εκπαιδευτικούς.

100 σπουδαίοι φιλόσοφοι μιλούν στα παιδιά – Το βιβλίο που σε κάνει να σκέφτεσαι των Umberto Galimberti, Ιrene Merlini, Maria Luisa Petruccelli (εκδόσεις Διόπτρα)

Ένα βιβλίο φιλοσοφίας για παιδιά. Γιατί; Επειδή «τα παιδιά είναι φιλόσοφοι από τη φύση τους». Το βιβλίο (δομημένο σε σύντομα κείμενα που πλαισιώνονται από εξαιρετική εικονογράφηση) αρχίζει με τον Θαλή τον Μιλήσιο και τελειώνει με την Τζούντιθ Μπάτλερ. Οι αναγνώστες, λοιπόν, εισχωρούν στις βασικές ιδέες εκατό στοχαστών μέσα από ιστορίες, ακριβώς, οι οποίες μπορεί να εκκινούν από την οικεία καθημερινότητα αλλά στόχο έχουν να καταλήξουν στον πυρήνα μιας σκέψης, κάθε φορά, που εξακολουθεί να μας αφορά, να έχει σημασία για όλους εμάς σήμερα. Στην ουσία, ένα βιβλίο-έκκληση για πνευματική «αθωότητα», απολαυστικό κυρίως για τους ενήλικες.