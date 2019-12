Κρεμλίνο: Καταδικάζουμε κάθε ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης

«Η Ρωσία καταδικάζει οποιαδήποτε ανάμειξη στις «εσωτερικές υποθέσεις» της Λιβύης», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στην πρόθεση του Ερντογάν να φέρει στην τουρκική βουλή το σχέδιο για αποστολή στρατευμάτων στην Τρίπολη.

Η Μόσχα αναζητά μία ταχεία επίλυση της κρίσης κι έναν τερματισμό της αιματοχυσίας στη Λιβύη, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, σημειώνοντας πως στην αφρικανική χώρα δρουν μισθοφόροι, ως αποτέλεσμα των καταστροφικών πράξεων ορισμένων χωρών.

''#Russia condemns any interference in #Libya's internal affairs'': Kremlin spokesman Peskov



▪️ Moscow is seeking a prompt resolution of the conflict and an end to the bloodshed in Libya

▪️ There are mercenaries in Libya, which is a result of destructive acts of some countries pic.twitter.com/P23jGVyMDA