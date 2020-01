O Τζέιμς Χάρντεν κορυφαίος σκόρερ της δεκαετίας στο ΝΒΑ

O σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς, Τζέιμς Χάρντεν, είναι ο κορυφαίος σκόρερ της δεκαετίας στο ΝΒΑ, αφού με τους 35 πόντους που σημείωσε στη νίκη του Χιούστον επί του Ντένβερ (130-104), έφτασε τους 19.578 πόντους συνολικά.

Πίσω του, στη δεύτερη θέση με 206 πόντους λιγότερους, είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς με 19.372 πόντους, τρίτος είναι ο Κέβιν Ντουράντ με 18.534 πόντους και τέταρτος ο συμπαίκτης του Χάρντεν στους Ρόκετς, Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις από τους τέσσερις κορυφαίους της δεκαετίας έπαιξαν μαζί στην Οκλαχόμα Σίτι από το 2009-10 έως το 2011-12 και δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον τίτλο NBA.

.@JHarden13 finishes 2019 as the highest scoring player of the decade! pic.twitter.com/o7aZrc3wee