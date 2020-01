Αίγυπτος: Ανοίγει για πρώτη φορά η κλιμακωτή Πυραμίδα του Ζοζέρ (φωτογραφίες)

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2020, ανοίγει για πρώτη φορά μία από τις παλαιότερες πυραμίδες της Αιγύπτου - ίσως η πρώτη - η κλιμακωτή Πυραμίδα Ζοζέρ, μετά την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων Μουστάφα Ουαζίρι.

Η πυραμίδα βρίσκεται στη νεκρόπολη της Σακάρα (Saqqara) βορειοδυτικά της Μέμφιδος.

Ο Ουαζίρι μίλησε για την «παλαιότερη πυραμίδα του κόσμου», όπου τα έργα αποκατάστασης ξεκίνησαν το 2006, σταμάτησαν το 2011 και συνεχίστηκαν το 2013.

Στην πυραμίδα - που κατασκευάστηκε πριν από 4.700 χρόνια για να αποτελέσει τον τάφο του Φαραώ Ζοζέρ - έχει αποκατασταθεί η εξωτερική της πρόσοψη, η οποία θα φωτιστεί κατάλληλα, με μελέτη Βρετανών επιστημόνων και τεχνικών.

Η απόφαση αυτή αποβλέπει σε ένα γενικότερο σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων για την προστασία και αναζωογόνηση των ιστορικών τοποθεσιών της Αιγύπτου, γράφει ο αιγυπτιακός τύπος.

The oldest pyramid, the Pyramid of Djoser, withstood the test of time and remains one of the world’s last standing ancient artifacts.#Egypt #ExperienceEgypt pic.twitter.com/LEVmZnjS4z