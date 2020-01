13 σπουδαίοι χρονογράφοι του 2019

Είναι όλοι εξαιρετικοί, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Κάποιοι αποτελούν πιστά remakes ιστορικών μοντέλων του παρελθόντος, άλλοι είναι ανανεωμένες ή βελτιωμένες εκδοχές προηγούμενων μοντέλων και κάποιοι είναι πρωτότυποι σχεδιαστικά και προηγμένοι τεχνολογικά. Το σίγουρο όμως είναι ότι όλοι διακρίνονται από έντονη ιδιοσυγκρασία και έχουν κάτι ωραίο να μας διηγηθούν. Προφανώς οι χρονογράφοι που επιλέξαμε δεν είναι οι μόνοι που κυκλοφόρησαν στην αγορά την περασμένη χρονιά, καθώς οι μάρκες φροντίζουν να δημιουργούν πλήθος μοντέλων για κάθε γούστο και κάθε βαλάντιο. Ο χρονογράφος είναι άλλωστε μακράν ο δημοφιλέστερος τύπος ρολογιού. Ακολουθούν δεκατρία σπουδαία δείγματα της σύγχρονης ωρολογοποιίας με αξιόλογους μηχανισμούς και ωραίο design που όλοι κυκλοφόρησαν την χρονιά που πέρασε και άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Σας τους παρουσιάζουμε, όπως πάντα με αλφαβητική σειρά...

1. BLANCPAIN Air Command

Το νέο Air Command είναι η επανέκδοση ενός θρυλικού flyback χρονογράφου υψηλής ακρίβειας του 1950 που επιστρέφει το 2019 σε συλλεκτική έκδοση 500 κομματιών. Το πρωτότυπο Air Command είχε σχεδιαστεί για στρατιωτική χρήση και είχε προταθεί, χωρίς επιτυχία, στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Η συνολική παραγωγή των χρονογράφων Air Command ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, αυτό το ρολόι ωστόσο θεωρείται ως ένα από τα κορυφαία μοντέλα που κατασκεύασε ποτέ η Blancpain. Η έκδοση του 2019 είναι ένα ευτυχές πάντρεμα vintage σχεδίασης στο χαρακτηριστικό στιλ της δεκαετίας του 1950 και σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής. H ατσάλινη κάσα του έχει διάμετρο 42,5 mm και συνδυάζεται με μία οδοντωτή περιστρεφόμενη στεφάνη αντίστροφης μέτρησης. Η κλίμακα στη στεφάνη, όπως και οι δείκτες και οι ενδείξεις των ωρών είναι από vintage αισθητικής Super-LumiNova τύπου «old radium», σε μία πορτοκαλίζουσα απόχρωση, όπως στο πρωτότυπο μοντέλο. To καντράν προστατεύεται από ένα προεξέχον κρύσταλλο ζαφειριού και έχει δύο μετρητές, 30 λεπτών στο 3 και 12 ωρών στο 12, ενώ στον περιφερειακό δακτύλιο υπάρχει ταχυμετρική κλίμακα. Από το διαφανές κρύσταλλο στο πίσω μέρος της κάσας μπορεί κανείς να θαυμάσει τον αυτόματο F388B, ο οποίος έχει συχνότητα 5 Hz (36.000 ταλαντώσεις ανά ώρα) και τον ρότορα από κόκκινο χρυσό σε σχήμα έλικα αεροπλάνου.

2. BREITLING Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition

Είναι πιστό αντίγραφο –σχεδόν ως την παραμικρή λεπτομέρεια– ενός από τα πιο αξιόλογα Navitimers όλων των εποχών, του Breitling Ref. 806, που κυκλοφόρησε το 1959. Mε ατσάλινη κάσα 40,9 χιλιοστών, μαύρο καντράν με ομοιόχρωμους μετρητές, περιστρεφόμενη ανάγλυφη στεφάνη (με ακριβώς 94 προεξοχές), και manufacture κουρδιστό μηχανισμό με πιστοποίηση χρονομέτρου, κυκλοφορεί σε συλλεκτική έκδοση 1.959 αριθμημένων αντιτύπων. Ρόλο πρωταγωνιστή έχει βεβαίως ο περίφημος λογαριθμικός κανόνας, ο οποίος είναι τοποθετημένος κάτω από ένα θολωτό ακρυλικό κρύσταλλο, ακριβώς στο ίδιο σχήμα με εκείνο του πρωτότυπου ρολογιού, όπως θα παρατηρήσουν οι μυημένοι και ενθουσιώδεις φίλοι των μοντέλων Navitimer.

3. BVLGARI Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

Τα τελευταία χρόνια ο οίκος Bulgari γνωρίζει πραγματική άνθηση στους τομείς του design, της δημιουργικότητας και της υψηλής τεχνογνωσίας. Απόδειξη το νέο Octo Finissimo Chronograph GMT. Πέρα από την avant-garde σχεδίαση και το απολύτως σύγχρονο ύφος του, ξεχωρίζει και για κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το πέμπτο κατά σειρά παγκόσμιο ρεκόρ λεπτότητας που σημειώνει η Bvlgari. Πρόκειται για τον λεπτότερο μηχανικό χρονογράφο στην ιστορία, ο οποίος έχει κάσα από τιτάνιο διαμέτρου 42 mm και πάχους μόλις 6,9 mm ενώ ο αυτόματος μηχανισμός του BVL 318 Caliber έχει πάχος 3,3 mm και διαθέτει και ώρα GMT.

4. CHOPARD Mille Miglia 2019 Race Edition

Κάθε χρόνο η Chopard δημιουργεί το επίσημο ρολόι του ιστορικού ράλι κλασικών αυτοκινήτων Mille Miglia και οι συλλέκτες το αναμένουν πάντα με ανυπομονησία. Ο νέος χρονογράφος 2019 Race Edition είναι συλλεκτική έκδοση 1.000 κομματιών από ατσάλι με κάσα 44 mm και αξιόπιστο αυτόματο μηχανισμό με πιστοποίηση χρονομέτρου από το COSC. Έχει ωραίο design με ρετρό αναφορές αλλα απολύτως σύγχρονο ύφος. Τις οδηγικές του καταβολές προδίδουν μεταξύ άλλων η ταχυμετρική κλίμακα στη στεφάνη, το διάτρητο δερμάτινο λουράκι και φυσικά το λογότυπο Mille Miglia στο καντράν. Ο χρονογράφος διατίθεται και σε μία δεύτερη limited edition 250 αντιτύπων από ατσάλι και ροζ χρυσό 18K.

5. HAMILTON Intra-Matic Auto Chrono

To 2018 η Hamilton είχε παρουσιάσει τον εντυπωσιακό αυτόματο χρονογράφο Intra-Matic με vintage αισθητική και ασπρόμαυρο καντράν τύπου Panda. To 2019 επανήλθε με μία ολόφρεσκη εκδοχή και πάλι με δίχρωμο καντράν, μπλε και λευκού χρώματος, σε συνδυασμό με μπεζ-καφέ λουράκι. To ρολόι είναι η σύγχρονη εκδοχή ενός εμβληματικού μοντέλου του 1968, αλλά σε αντίθεση με το πρωτότυπο που είχε διάμετρο 36 χιλιοστά, έχει μεγαλύτερη κάσα 40 mm από ατσάλι, στεγανή μέχρι 100 μ. Στο εσωτερικό «χτυπά» ο αποκλειστικός αυτόματος μηχανισμός χρονογράφου Η-31, ο οποίος προσφέρει υψηλή ακρίβεια, 60 ώρες ενεργειακής αυτονομίας καθώς και ημερομηνία.

6. HUBLOT Classic Fusion Ferrari GT

Ο πιο πρόσφατος καρπός της επιτυχημένης επταετούς συνεργασίας της Hublot με την Ferrari φέρει και πάλι τη δημιουργική σφραγίδα του αρχισχεδιαστή της Ferrari, Flavio Manzoni και των designers της ελβετικής ωρολογοποιίας. Με αφορμή την 90ή επέτειο της Ferrari το 2019 η Hublot παρουσίασε έναν χρονογράφο λεπτότερο από ό,τι μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα, με πιο «κλασική» αισθητική αλλά και εντελώς φρέσκο design της κάσας, των βραχιόνων, του καντράν. Ο νέος Classic Fusion Ferrari GT φιλοξενεί τον κορυφαίο αυτόματο Manufacture μηχανισμό flyback χρονογράφου HUB1280 UNICO, ο οποίος αποτελείται από 354 εξαρτήματα και προσφέρει 72 ώρες αυτονομίας. Η κάσα του έχει διάμετρο 45 mm, πάχος 13,15 mm και κυκλοφορεί σε τρεις εξίσου συναρπαστικές εκδοχές: από τιτάνιο (σε περιορισμένη έκδοση 1.000 κομματιών), από King Gold 18K (σε 500 αντίτυπα) και τον εικονιζόμενο από 3D Carbon, που κυκλοφορεί σε 500 συλλεκτικά αντίτυπα.

7. JAQUET DROZ Grande Seconde Chronograph

Το εμβληματικό Grande Seconde το 2019 απέκτησε χρονογράφο και μάλιστα monopoussoir, με το μοναδικό μπουτόν για τις λειτουργίες start, stop και reset ενσωματωμένο στην κορόνα. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτήθηκε η δημιουργία ενός νέου, ενοποιημένου και αποκλειστικού μηχανισμού χρονογράφου. Ο Manufacture Calibre 25M5R διαθέτει column wheel, ελατήριο από πυρίτιο, έχει συχνότητα 21.600 ταλαντώσεις/ώρα και 40 ώρες power reserve. Επιπλέον, στο υποκαντράν των δευτερολέπτων, αναπτύσσεται η ημερομηνία με retrograde δείκτη. Με κάσα διαμέτρου 43 mm και πάχους 14,83 mm, το Grande Seconde Chronograph διατίθεται σε συλλεκτική έκδοση 88 κομματιών από κόκκινο χρυσό με ιβουάρ καντράν από σμάλτο Grand Feu, καθώς και σε τρεις ατσάλινες εκδόσεις (με ασημί, μπλε ή γκρι καντράν), με την περίφημη διάταξη του 8 ελαφρώς μετακινημένη προς τα δεξιά και την κορόνα στο 4 αντί του 3.

8. MONTBLANC 1858 Split Second Chronograph

Το 2019 ο ορείχαλκος είχε την τιμητική του στη συλλογή 1858 της Montblanc. Αυτός ο vintage αισθητικής χρονογράφος περιέχει έναν από τους τρεις ολοκαίνουριους μηχανικούς μηχανισμούς που έκαναν το ντεμπούτο τους στο Σαλόνι Υψηλής Ωρολογοποιίας της Γενεύης. Είναι ο κουρδιζόμενος caliber MB M16.31 με λειτουργία split-seconds (rattrapante), δημιουργία της Minerva, του κορυφαίου κατασκευαστή μηχανισμών που ανήκει στην Montblanc και ειδικεύεται στους χειροποίητους χρονογράφους. Η κάσα του έχει διάμετρο 44 mm και λόγω του μπρούντζου αποκτά με τον καιρό ενδιαφέρουσα πατίνα. Ασυνήθιστη η διάταξη των ενδείξεων στο καντράν, με τους δύο μετρητές του χρονογράφου να εμφανίζονται πολύ διακριτικά στο 3 και στο 9, ενώ ρόλο πρωταγωνιστικό έχει αναλάβει η ταχυμετρική κλίμακα στο κέντρο. Το ρολόι είναι monopoussoir, έχει δηλαδή μόνο ένα μπουτόν χρονογράφου και κυκλοφόρησε σε 100 περιορισμένα αντίτυπα.

9. OMEGA Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary

Μισό αιώνα μετά το ταξίδι του ανθρώπου στη Σελήνη η Omega δημιούργησε μία ατσάλινη συλλεκτική έκδοση του χρονογράφου Speedmaster με κάσα 42 mm και στεφάνη από χρυσό Moonshine 18K με δακτύλιο από μαύρο κεραμικό και ταχυμετρική κλίμακα από Ceragold. Στο υποκαντράν στο 9 υπάρχει χαραγμένη με λέιζερ η φιγούρα του Μπαζ Όλντριν καθώς κατεβαίνει από τον Αετό για να πατήσει στην επιφάνεια της Σελήνης, ενώ ο μοναδικός αριθμός που εμφανίζεται στις ενδείξεις των ωρών είναι το 11 (από χρυσό Moonshine 18K), ως φόρος τιμής στην αποστολή Apollo 11. Στην πίσω όψη υπάρχει η εικόνα της πατημασιάς ενός αστροναύτη χαραγμένη με λέιζερ επάνω σε μαύρη πλάκα η οποία μιμείται την υφή της επιφάνειας του φεγγαριού. Με χρυσό Moonshine είναι γραμμένα τα θρυλικά λόγια του Νιλ Άρμστρονγκ «Τhat’s one small step for a man, one giant leap for mankind». Είναι εξοπλισμένο με τον ολοκαίνουριο Co-Axial Master Chronometer Calibre 3861, ο οποίος είναι ανθεκτικός σε μαγνητικά πεδία μέχρι 15.000 gauss και φέρει την υψηλού κύρους πιστοποίηση Master Chronometer. Είναι συλλεκτική έκδοση 6.969 αριθμημένων αντιτύπων.

10. PATEK PHILIPPE Ref. 5172G Chronograph

Είναι από τους ωραιότερους χρονογράφους που είδαμε το 2019 ήρθε να αντικαταστήσει τον δημοφιλή 5170, ο οποίος κυκλοφορούσε από το 2010. Η Patek Philippe ανασχεδίασε εκείνον τον κλασικής αρχιτεκτονικής χρονογράφο, μεγαλώνοντας ελαφρώς την λευκόχρυση κάσα από τα 39,4 στα 41 mm, βελτιώνοντας τα μπουτόν και τους βραχίονες και αλλάζοντας εντελώς το καντράν, το οποίο έχει αποκτήσει μπλε χρώμα, επάνω στο οποίο κάνουν τέλεια αντίθεση οι απλικέ αραβικοί αριθμοί και οι δείκτες, όλα από λευκό χρυσό με λευκή φωτοβόλο επίστρωση. Ο έξοχα φινιρισμένος μηχανισμός CH 29-535 PS είναι κουρδιστός, έχει column wheel και οριζόντιο συμπλέκτη με έξι πατενταρισμένες τεχνικές καινοτομίες και μπορεί να τον θαυμάσει κανείς από το διαφανές κρύσταλλο ζαφειριού στην πλάτη της κάσας.

11. TAG HEUER Monaco Heuer 02

Στα τέλη του 2019 η TAG Heuer ολοκλήρωσε τους εορτασμούς για την 50ή επέτειο του εμβληματικού χρονογράφου Monaco παρουσιάζοντας το πρώτο μοντέλο αυτής της συλλογής που είναι εφοδιασμένο με τον manufacture Calibre Heuer 02. Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Γιατί είναι η πρώτη φορά στην πενηντάχρονη ιστορία του που ο χρονογράφος Monaco κινείται από έναν μηχανισμό δημιουργημένο in-house. Εκτός από την σημαντική αυτή τεχνική αλλαγή, το νέο Monaco Heuer 02 έχει ελαφρές σχεδιαστικές βελτιώσεις στο καντράν και παραμένει διαφορετικό από το καντράν του Monaco Calibre 11, του μοντέλου που φέρει την κορώνα στην αριστερή πλευρά της κάσας, ακριβώς σαν το μοντέλο του 1969.

12. TISSOT Heritage 1973

Εμπνευσμένος από το περίφημο χρονογράφο Tissot Navigator του 1973, έχει κάσα σε σχήμα cushion, θολωτό κρύσταλλο και εργονομική σχεδίαση. Στιβαρή και συμπαγής η κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι έχει διάμετρο 43 mm και περικλείει ένα ασημί καντράν με μαύρους ματ μετρητές (panda dial). Οι παραλληλόγραμμοι δείκτες και οι ενδείξεις των ωρών φέρουν επίστρωση πράσινης Super-LumiNova ενώ οι δείκτες του χρονογράφου είναι πορτοκαλί, προσδίδοντας έναν σπορ χαρακτήρα στο ρολόι. Το διάτρητο λουράκι από δέρμα είναι αναπαραγωγή ενός λουριού που είχε πατεντάρει η Tissot τη δεκαετία του 1960. Το Heritage 1973 έχει τον αυτόματο μηχανισμό ETA Valjoux 7753, είναι στεγανό μέχρι 100 μ. και κυκλοφορεί σε 1.973 αριθμημένα αντίτυπα.

13. ZENITH El Primero A384 Revival

Πρόκειται για πιστή επανέκδοση ενός από τους εμβληματικότερους χρονογράφους όλων των εποχών. Το A384 ήταν το πρώτο μοντέλο El Primero που παρουσιάστηκε σε διαφημίσεις της Zenith του 1969, αναγγέλοντας την κυκλοφορία στην αγορά του πρώτου πλήρως ολοκληρωμένου αυτόματου μηχανισμού χρονογράφου από την ελβετική εταιρεία. Κάθε μέρος του πρωτότυπου A384 του 1969 ήταν ψηφιοποιημένο μέσω μίας διαδικασίας «αντίστροφης μηχανικής» ώστε να μπορεί να γίνεται ακριβής αναπαραγωγή του, είτε αυτή αφορούσε την διαμέτρου 37 mm ατσάλινη κάσα είτε το λακαριστό λευκό και μαύρο καντράν τύπου panda με τη μαύρη ταχυμετρική κλίμακα και την κλασική διάταξη με τους τρεις μετρητές χρονογράφου.

